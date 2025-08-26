Se encarece el Costo de la Vida

César Villalona

26 de agosto de 2025

En el mes de julio, el Costo de la Vida (Canasta Básica Ampliada) aumentó con respecto al mes anterior: $12 en el área rural y $4 en el área urbana. Ya van cuatro meses seguidos de aumentos.

Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, el Costo de la Vida aumentó $24 en el área rural, de $358 a $382, y $18 en el área urbana, de $492 a $510. Esos incrementos afectan a la mayoría de la población, cuyos ingresos son muy bajos.

Algunos funcionarios del Gobierno dicen que los precios de los alimentos están disminuyendo, pero los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos indican lo contrario. A principios de año los precios mostraron oscilaciones, pero desde mayo no dejan de aumentar.

