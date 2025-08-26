Benito Lara asegura que en sus manos nunca pasó “ni un cinco” para la delincuencia

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exministro de Seguridad y ex diputado, Benito Lara, en declaraciones a la prensa esta mañana sostuvo que por sus manos “no ha pasado nunca, ni cinco centavos para la delincuencia”, esto como respuesta a la acusación que hace la FGR contra él y otros imputados de haber entregado dinero a las pandillas a cambio de apoyo electoral en las elecciones de 2014-2015.

Todos los detenidos son acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República pidió al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que imponga una pena de 24 años de prisión para Muyshondt, el periodista Paolo Lüers y el civil Wilson Alexander Alvarado, y para los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia pidió una pena de 18 años de prisión.

Durante esta jornada de este martes, se presentarán los alegatos finales por parte de la defensa. La defensa de Lara dijo que tenían pruebas suficientes para mostrar su inocencia.

Sobre lo que la fiscalía sostiene, que los imputados entregaron dinero a las pandillas, Benito Lara respondió que “por mis manos no ha pasado nunca ni cinco centavos para la delincuencia”. Negó que cuando fue diputado por el FMLN hubiese otorgado beneficios a pandilleros, sino todo lo contrario.

“Nunca ha pasado ninguna idea, en mi mente, y ninguna iniciativa, en el caso legislativo, que haya favorecido la delincuencia. Mi conducta ha sido distinta. Voté cuando se aprobó la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, voté incluso para que hubiese intervenciones telefónicas para que pudiera haber una mejor investigación del delito. Voté innumerables veces para aumentar incluso las penas, reformar el Código Penal y Procesal Penal”, comentó Lara en declaraciones a la prensa.

Lara puntualizó que será su palabra “contra la un delincuente que tiene beneficios y que le han perdonado todos sus delitos”.

