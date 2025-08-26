Nuevas Ideas reformó Constitución de forma “descarada” Francisco Lira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, dijo en la Entrevista de Radio Ysuca que ya se preveía el intento de una reelección presidencial indefinida; sin embargo, lo que no se sabía “era el descaro de cómo lo iban a hacer”.

Nuevas Ideas, el 31 de julio de 2025, en menos de 12 horas y con dispensa de trámite aprobó y ratificó reformas a la Constitución de la República para avalar que el presidente de la República pueda reelegirse indefinidamente, extender el periodo presidencial a 6 años para coincidir con las legislativas y municipales y se eliminó la segunda vuelta electoral en las presidenciales.

Todo esto, ya que un día antes de terminar la legislatura 2021-2024, los legisladores aprobaron modificar el artículo 248 de la Carta Magna, donde regulaba las opciones para modificar la misma Constitución.

“El Art. 248 Indicaba que se podían hacer reformas constitucionales, pero en medio tenía que haber una elección (para que la población conociera de esas reformas y aprobarlas o desaprobarlas). Lastimosamente ellos la modificaron (para) que se pudiera hacer una reforma en la mañana y ratificarla por la tarde. Como que fuera a cambiarse de camisa y ponerse otra”, comentó Francisco Lira.

El legislador aclaró que en el último inciso del Artículo 248, dice y se dejó establecido, que los artículos de la Carta Magna no podrán reformarse aquellos que tratan de sobre la forma y sistema de Gobierno. ¿Se le olvidó cambiar (o) eliminar este inciso?, esos cambios que han hecho no son ni legales ni constitucionales porque todavía existe un inciso del Artículo 248 que dice que la alternabilidad de la Presidencia de la República no se puede cambiar”.

Esto se hizo de forma “tan descarada” e ignorando los problemas que vive el país. “Nuevas Ideas no han logrado cubrir esos problemas. Falta de medicina, despido de especialistas, las escuelas destruidas, una mentira de dos escuelas diarias que están inaugurando, el agro abandonado, son tantas cosas, tanta olla de presión que tiene nuestro país, que al final de cuentas se viene este cambio constitucional, en el cual, el presidente ´decide sacrificar´ dos años de un mandato inconstitucional para poder correr y agarrar de las manitas a los diputados y alcaldes para que puedan volver a reelegirse”, concluyó Lira.

