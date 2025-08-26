Ruth López cumple 100 días de permanecer detenida por el gobierno de Bukele 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, cumple este 26 de agosto, 100 de haber sido capturada por la Policía Nacional Civil (PNC), por los supuestos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, debido a su presunta colaboración con Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron que este 26 de agosto Ruth López cumple 100 días encarcelada, incomunicada, secuestrada y de resistencia, 100 días de vergüenza del sistema judicial, por ello, es tiempo de movilizar todos los recursos para devolverle su libertad.

Ruth López fue reconocida con el “Premio Internacional de Derechos Humanos 2025”, que otorga la Asociación Americana de Abogados (ABA), por su dedicación a defender los derechos fundamentales de los salvadoreños y a promover la transparencia pública.

ABA seleccionó este 2025 a la abogada López entre una lista de nominaciones excepcionalmente sólidas, en reconocimiento a su valiente defensa de la democracia y el estado de derecho, así como a sus incansables esfuerzos por promover la transparencia y los derechos humanos en El Salvador.

Louis Benavides, esposo de Ruth López, agradeció a Cristosal, así como a otras organizaciones y personas que han mostrado y dado su apoyo, durante este tan doloroso proceso en denunciar y seguir alzando la voz ante la injusticia que está viviendo la defensora de derechos humanos.

“Este reconocimiento que recibimos con mucha gratitud y humildad en representación de Ruth, es una confirmación de lo que ha sembrado mediante su trabajo por la justicia. Ruth es inocente y estamos convencidos que con su soporte podremos romper esta injusticia en su contra”, expresó el pasado 7 de agosto durante la entrega del premio.

López denunció la corrupción, nóminas fantasma y las violaciones de las normas de transparencia fiscal por parte de los partidos políticos; ha criticado abiertamente el régimen de excepción, que ha provocado más de 85,000 detenciones arbitrarias.

También, ha denunciado públicamente abusos, defendido los derechos de las personas detenidas y documentado el impacto de la represión en la migración forzada.

Ruth ha representado a organizaciones salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue nombrada una de las 100 Mujeres Más Influyentes del Mundo por la BBC en 2024.

Al salir de la audiencia inicial, el 4 de junio, la defensora de derechos humanos afirmó ser una presa política y todas las acusaciones son por su activismo jurídico y denuncia contra la corrupción de este gobierno, pidió un juicio público, sin embargo, por petición de la fiscalía el caso fue declarado en reserva.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...