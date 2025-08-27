Bukele inaugura mercado San Miguelito y Dirección de Mercados 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En un video pregrabado, el presidente de la República, Nayib Bukele, transmitió en cadena nacional, la inauguración del Mercado San Miguelito y el lanzamiento de la Dirección Nacional de Mercados. El evento se realizó ayer por oa noche.

Bukele recorrió las instalaciones del nuevo mercado San Miguelito, construido luego que un incendio consumiera la mayor parte de la antigua estructura en el año 2021. Se invirtieron $34 millones provenientes del fondo general.

El mercado San Miguelito cuenta con 1,040 locales para diferentes comercios con 4 niveles y terraza. El área de construcción totalizan 45 mil metros cuadrados.

Bukele sostuvo que el Mercado San Miguelito anterior estaba en condiciones deplorables e insalubre, así como se encuentran la mayoría de mercados a escala nacional.

Bukele informó también que este mercado será administrado por la Dirección de Mercados, creada recientemente por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo.

“Lo más importante de la Dirección de Mercados Nacionales es que le devuelve al Estado la capacidad de garantizar orden, dignidad y estabilidad en los mercados públicos. Para los comerciantes esto lo cambia todo en el buen sentido: ya no estarán solos, tendrán ahora una institución que trabaje para ustedes, que vele por sus derechos y que no le rinda cuentas a nadie más que a ustedes mismos y al pueblo salvadoreño», comentó Bukele.

Bukele aseguró que todos los comerciantes que tenían un local antes del incendio, tendrán un puesto en el nuevo mercado. A partir de mañana, la Dirección de Mercados se reunirá con los comerciantes para el proceso. El mandatario afirmó que el mercado también estará funcionando de noche.

Sobre la cuota de arrendamiento de los locales, «será la misma cantidad» que la de antes informa Bukele. «Cada comerciante tendrá un contrato formal», añadió.