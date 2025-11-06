Diario Co Latino: el periodismo que resiste

Compartir

Por Leonel Herrera*

El periodismo crítico es la última trinchera de resistencia frente a la consolidación autoritaria que sufre el país. Y no lo es desde una perspectiva de oposición política, sino desde las tres funciones que Joseph Pulitzer estableció para la labor periodística: “defender la democracia”, “denunciar las injusticias” y “combatir a los demagogos”.

El considerado “fundador del periodismo estadounidense” otorgó al periodismo un rol de “contrapoder”, especialmente cuando el poder abusa y atenta contra el interés común, colocando la labor informativa en las antípodas de otras ramas de la comunicación como la propaganda política, la publicidad comercial y la comunicación institucional.

En sintonía con Pulitzer, Ryzard Kapuscinski definió al periodismo como defensor de los derechos y los intereses ciudadanos. El célebre cronista polaco planteaba que, para ser “verdaderamente objetivo”, el periodismo no debe ser neutral ni imparcial ante las problemáticas, necesidades y demandas de la gente.

Personalmente asumo plenamente la definición de periodismo planteada por Lorenzo Gómis, uno de sus teóricos más reconocidos. El profesor español dice que “periodismo es la interpretación del presente” y que su función es “proporcionar a la ciudadanía la información que necesita para poder entender su realidad y transformarla”.

En El Salvador actual varias y varios periodistas independientes, de medios alternativos y hasta de algunos medios tradicionales nos hemos propuesto ser consecuentes con esta definición y propósitos del periodismo, a pesar de los bloqueos, amenazas y acoso político provenientes de altas instancias y personeros estatales. Hemos decidido -en el sentido de Pulitzer- denunciar la reversión democrática, señalar las injusticias y combatir la desinformación.

Hago esta reflexión porque es necesario recordar la perspectiva crítica del periodismo y su función de fiscalizar al poder, especialmente a quienes no reconocen ni respetan nuestro rol y se empeñan en insultar, difamar y perseguir a periodistas.

Algunos de estos represores de la labor informativa anteriormente saludaban y respaldaban al periodismo, cuando los denunciados eran otros. Sin embargo, ahora que los señalados son ellos, lo descalifican y estigmatizan con discursos de odio político.

Y lo hago en el marco del 135 aniversario de Diario Co Latino, el decano de los medios salvadoreños que ahora resisten ejerciendo su rol de informar críticamente sobre la realidad del país. Lo hago como un homenaje a este medio legendario donde publiqué mis primeras notas informativas a finales de mayo de 2005 y que veinte años después acoge generosamente mis columnas de opinión.

También rindo tributo al periodismo investigativo y a las decenas de periodistas que han tenido que exiliarse obligadamente porque su trabajo ya no era posible o resultaba demasiado riesgoso en el país. El régimen les quería presos o muertos como castigo por desnudar la corrupción, las violaciones de derechos humanos, los pactos con pandillas y otras irregularidades.

Considero que, hoy por hoy, las posibilidades de revertir la consolidación autoritaria y trazar nuevos caminos de democracia y dignidad humana pasan por preservar este periodismo necesario. Por tanto, es urgente que la ciudadanía democrática cierre filas en defensa del ejercicio periodístico porque su vigencia representa la última trinchera de resistencia.

Felicitaciones, Diario Co Latino. Ánimo. Hay que seguir…

*Periodista y activista social.

