Selecta femenina de playa inicia su camino al Premundial 

La selección femenina de fútbol playa comenzó su preparación de cara a las eliminatorias mundialistas que se jugarán en abril del 2026. La primera práctica se realizó en el Estadio de Deportes de Playa, ubicado en el Complejo Deportivo Flor Blanca.

La nómina elegida por el cuerpo técnico que encabeza Elías Ramírez cuenta con el regreso de tres jugadoras que estuvieron fuera por lesión: Marisa González y Fátima González, ambas del equipo La Pirraya, y Emilia Guevara, de Barra de Santiago; así como la incorporación de la portera Fátima Cortez y Beatriz Ramos, ambas jugadoras de Garita Palmera.

Según el cuerpo técnico, este año, la preselección realizará cuatro microciclos, dos en noviembre y dos en diciembre, y luego intensificará el trabajo a partir de enero de 2026.

Elías Ramírez manifestó que, a pesar de que no se tienen fecha, sede y nombres de los rivales, el trabajar con el objetivo de participar en el primer premundial de la modalidad en la rama femenina les está brindando ilusión al grupo.

“Es motivante comenzar de nuevo, con un grupo que ya en un 90 por ciento lo conocemos bastante bien. No tenemos concreto quiénes son los rivales, pero sabemos que en la región las selecciones son muy competitivas”, explicó Ramírez.

La selección contará con convocatoria rotativa y permitirá aquellas jugadoras que muestren buen rendimiento demostrar su talento en los cuatro microciclos que se tendrán este año.

“Por el momento, la selección está abierta para las jugadoras que demuestran que desean estar dentro, a partir de enero ya vamos a trabajar con las elegidas para esa justa. En esta primera semana contamos con jugadoras que fueron seleccionadas en el pasado y que, por lesión, ya no se habían convocado, y quienes lucharán por ser parte de la nómina final”, afirmó el estratega.

También mencionó que la competencia internacional que se llevará a cabo en el país el próximo mes, aportará al rendimiento de cada jugadora que forme parte del torneo.

“La Americas Winners Cup El Salvador 2025, que se jugará en diciembre acá en el país, también ayudará para que las jugadoras vuelvan al ritmo de juego y en esa competencia también estaremos observando a posibles seleccionadas”, expresó.

En tanto, Marisa González, quien por una ruptura de ligamentos cruzados no pudo jugar con su equipo en la Liga de Fútbol Playa, así como el quedar fuera de selección, demostró lo feliz que se siente de regresar a un llamado del combinado nacional.

“Le doy gracias a Dios por estar recuperada y por regresar a una convocatoria más en selección. Ya estoy mejor tras la operación en mi rodilla izquierda, luego de la lesión de ligamentos cruzados”, agregó González.

El formar parte del premundial es un premio por el que durante años la selecta femenina había luchado y el saber que pueden estar en una justa mundialista las incentiva más.

“Lo que viene es importante para mí, mis compañeras y el cuerpo técnico, por lo que vamos a trabajar de forma responsable para demostrar que somos merecedoras de estar en esa copa del mundo que por primera vez se va a organizar”, comentó González.

