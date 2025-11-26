La Selecta femenina afina detalles para debut en eliminatoria mundialista

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Orgullosas de portar el azul y blanco la selección mayor femenina de El Salvador entrena en la recta final de la preparación de de cara al juego ante Honduras, el cual marcará su debut en el grupo F de la fase preliminar de la eliminatoria mundialista.

La confianza y el optimismo son los ingredientes que mantienen a la selecta entrenando al máximo nivel y trabajando a doble turno.

Este lunes las jugadoras cerraron el día con una práctica de fútbol vertical en el Estadio Nacional Las Delicias.

Erick Acuña, entrenador, dijo: “continuamos con la misma línea de ‘tactificar’ al equipo y corregir los errores que fueron desnudados en los partidos de la Copa Centroamericana, creo que el equipo lo está absorbiendo muy bien, ya estamos a escasos siete días de endulzar la retina del aficionado y de sacar los puntos”.

A esta selección se han incorporado jugadora como Samaria Gómez, del Programa Esfuerzo y Gloria, después de cuatro meses tras su incorporación al Amed Sporstif, de Turquía.

Gómez arribó el domingo por la noche y fue de las últimas jugadoras en incorporarse al trabajo de la selección mayor femenina.

Gómez dijo sentirse feliz de ver a sus compañeras, al cuerpo técnico y a todos.

“Eso me hace sentir muy bien, en casa, para aportar a la selección. Estamos asimilando de nuevo el juego que el profesor siempre quiere. Vamos a trabajar en nosotras y enfocarnos en que tenemos que hacer un buen papel y tratar de ser mejor en la cancha”, expresó Gómez.

Acuña, explicó que el grupo de jugadoras se completaba con la incorporación de la portera Idalia Serrano, del club griego Volos 2004, y Karen Reyes, del Volos NPS.

El DT dijo que “Karen e Idalia son las últimas que vienen del Viejo Continente, estamos contentos de contar con las niñas un poco más de tiempo para poder periodizar de una manera más adecuada”.

El entrenador dijo sentirse contento por la evolución de las lesiones de algunas jugadoras que se están recuperando gracias al apoyo del personal de fisioterapia del Departamento de Ciencias Aplicadas del INDES.

Entre ellas está Brenda (Cerén) que va evolucionando muy bien, con la auyuda de un fisioterapeuta del INDES y ella está yendo a trabajar todos los días.

Sobre el juego ante Honduras este corresponde a la primera de tres ventanas internacionales femeninas de la FIFA, comprendidas entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Esta prueba servirá como etapa preliminar del Campeonato Concacaf W 2026, que será además el torneo clasificatorio de la confederación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selecta femenina esta a cinco partidos de la Copa del Mundo y si se sacan los resultados adecuados se podrá llegar al Woman’s Championships.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...