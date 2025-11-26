El “compostaje”: un medida de adaptación al cambio climático

Compartir

Son 4, 226.48 toneladas diarias de desechos sólidos los que El Salvador genera. Así lo ha reportado el último Diagnostico Nacional de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde también señalan que el 39.29% de los desechos sólidos municipales generados son materia orgánica, Sin embargo, existen evidencias que solo se recolectan 3,000 toneladas, según el portal virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las municipalidades quienes son las autoridades competentes para la implementación de planes y proyectos que promuevan y faciliten la separación y procesamiento de los desechos siguen realizando un manejo lineal de los desechos es decir generación, recolección y disposición final y la falta de concienciación de la población de como disponer responsablemente sus desechos se suma a que en El Salvador no exista una cultura de separación domiciliar, provocando que los desechos con potencial de aprovechamiento como son los desechos orgánicos sigan generando problemas en de contaminación en las comunidades,

Situación que no pasa desaparecida, hemos sido testigos de cómo las grandes ciudades colapsan con fenómenos climáticos, por la acumulación de basura, principalmente la basura plástica en la calles y sitios públicos ocasionando un gran impacto climático, por los altos niveles de contaminación.

Además, los desechos orgánicos son mezclados desaprovechando el potencial de los mismos para procesarlos, este mal procesamiento genera un gas de efecto invernadero altamente potente, como ejemplo el metano. El Programa de Medio Ambiente para las Naciones Unidas, asegura que el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, que durante un período de 20 años su capacidad de calentamiento es 80 veces más potente que la del dióxido de carbono.

Una de las soluciones más efectivas ante la problemática que reflejan los números del Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos, consiste en “hacer compost”. El compost es un abono orgánico, obtenido a partir de la descomposición controlada de la materia orgánica. Compostar es un proceso fácil y económico que todas y todos podemos realizar a nivel doméstico. Además de todas las ventajas ambientales y beneficios que se pueden obtener para nuestros jardines y huertos caseros, también es una medida de adaptación del sector de saneamiento y residuos sólidos contemplada en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de El Salvador, enmarcada en la implementación de acciones de reducción de residuos y separación en el origen.

