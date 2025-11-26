Coordinan acciones para garantizar continuidad de vuelos en Venezuela

Compartir

Caracas/Prensa Latina

Autoridades aeronáuticas y representantes de las aerolíneas nacionales e internacionales que operan de Venezuela sostuvieron una reunión con el objetivo de coordinar acciones para garantizar la continuidad y normalidad del transporte aéreo, trascendió hoy aquí.

El Ministerio para el Transporte indicó en nota de prensa que la reunión se realizó la víspera en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y estuvo presidida el titular del ramo venezolano, Ramón Velásquez.

La fuente precisó que el mensaje central de la reunión fue garantizar la confianza y seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros, después de la reciente notificación de la Administración Federal de Aviación (FAA, sigla en inglés), del gobierno norteamericano contra Venezuela.

En mensaje divulgado la semana pasada la FAA advirtió de la «situación potencialmente peligrosa» en el espacio aéreo de Maiquetía, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional de la República Bolivariana.

“Lo que queremos transmitir es confianza, todo está operando con normalidad”, declaró en el encuentro el presidente de aerolínea venezolana Laser Airlines, Orlan Viloria.

El directivo anunció que el próximo jueves la compañía retomará sus vuelos con normalidad a Bogotá, Curazao y Madrid.

También el presidente de Estelar Latinoamérica C.A., Boris Serrano, manifestó que ellos continúan sus vuelos sin problemas e informó que este martes saldrá hacia Panamá el vuelo programado, mientras próximamente reprogramarán la salida a Madrid.

Los representantes de LATAM Airlines y de TAP Air Portugal ratificaron sus compromisos con la República Bolivariana.

El delegado de la compañía portuguesa, Miguel Araujo, reiteró la “intención de seguir confiando y apoyando a Venezuela en sus operaciones”, cito la fuente.

En igual sentido, se pronunció Pedro Navarro, de Turpial Airlines, quien valoró que la reunión generó muchas esperanzas y aseguró la “intención es continuar ofreciendo un servicio seguro, oportuno y eficiente a todos los venezolanos y extranjeros”.

El domingo último el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) informó que mantiene activos la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales.

Un comunicado de Conviasa subrayó que todos sus vuelos “se están ejecutando con absoluta normalidad”.

Remarcó que como aerolínea bandera de Venezuela la prioridad es “garantizar la seguridad y comodidad de su viaje, con el confort que caracteriza nuestro servicio para su tranquilidad”.

Similares mensajes publicaron las compañías nacionales Estelar Latinoamérica C.A., Avior Airlines, Rutaca Airlines, Turpial Airlines y Láser Airlines.

