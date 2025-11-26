Presidenta de México recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, para abordar temas de la agenda bilateral y de la región latinoamericana.

Tras la entrada de la mandataria visitante al recinto, acompañada por Sheinbaum, se escucharon los himnos de ambas naciones y tuvo lugar la toma de la fotografía oficial.

“Vamos a platicar de los temas de América Latina, del Caribe”, refirió ayer la jefa del Ejecutivo mexicana durante su habitual conferencia de prensa, al recordar además que la gobernante del país centroamericano “está por cerrar su ciclo en la Presidencia”.

“Nos hemos hecho buenas amigas (…), y es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras. Hay mucha relación con Honduras, de actividad económica y muchas otras actividades” que se realizaron hasta ahora y pretendemos continúen, aseveró.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a Castro el domingo en la Base Aérea Militar 19, ubicada en esta capital.

“México y Honduras fortalecen su fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un mensaje publicado en X.

En abril último, Sheinbaum visitó Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Anteriormente, Castro había asistido aquí a la toma de posesión en octubre del año pasado de la primera mujer presidenta de México.

