Elección de un alcalde comunista en Nueva York

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

(CNN Chile 04.11.2025/11.50) “Si el candidato comunista Zohran Mandani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es improbable que yo contribuya con fondos federales en lo más mínimo indispensable” afirmó Trump.

Al momento de escribir esta nota esa noticia parece salida de un escenario de una novela de ciencia ficción donde EE.UU vive un creciente fervor por el comunismo y además su gran oponente es una Rusia capitalista extrema; el triunfo de un comunista consumaría un nuevo ideal de EE.UU pro soviético que abraza su futuro en un alcalde mesías y para colmo demócrata. Así podríamos catalogar la expresión del presidente Trump de insulto político, en nuestro país ese calificativo fue suficiente para el asesinato de miles de personas; en cualquier caso, el comunismo es el “coco” del capitalismo. Al menos existen soluciones democráticas en consulta en urnas electorales no por golpes constitucionales, ni fraudes, todavía hay leyes y constitución en Estados Unidos que generan confianza política.

El fin del sueño americano ¿A dónde vamos?

Para millones de salvadoreños durante décadas la meta final es Estados Unidos aún ahora 2025, muchos sueñan con escapar hacia el paraíso de las oportunidades; a nadie se le niega albergar ese pensamiento, las historias de nuestros amigos, vecinos y familiares abundan entre el éxito y las tragedias, historias de muertes en camiones de carga, desiertos, desaparecidos, violaciones sexuales a hombres y mujeres, trata de personas, niños abandonados que su recuerdo provoca un profundo dolor por los compatriotas, cada historia es un pedazo de sueño por escapar de la cárcel laboral salvadoreña que tiene un salario de $ 1.68 la hora, un promedio mensual de $ 305.23 mensual, mientras en EE.UU $14 o $20 la hora, un promedio mensual de $2,240 o $ 3,200 o más, después una década o dos de los compatriotas residentes en Estados Unidos la diferencia es abismal, todo estaba bien excepto que los tiempos han cambiado y la llegada del presidente Trump acelera una verdadera pesadilla de la deportación para muchos inmigrantes salvadoreños.

Veamos los datos históricos de los deportados de México y EE. UU:

2016 52,938;

2017 26,838;

2018 23,924;

2019 28, 753;

2020 10,181;

2021 10,399;

2022-2025 40,260 entre enero a junio.

Total: 193, 293 (Dato no oficial de investigación libre)

Estos números son un escenario del fracaso capitalista en nuestra nación, los números son trabajadores y personas honradas que huyeron de la asfixia económica, no existe antídoto para este evento, es muy difícil lograr integración económica. Hace muchos años propusimos un instituto de los inmigrantes con el objetivo de orientar su retorno con una posibilidad de la defensa jurídica, referencia económica local, su probable jubilación etc., el instituto tendría un directorio para protección de la deportación… pero eso nunca sucedió.

Elecciones y deportación

Al menos en esa enorme nación del norte aún existe la posibilidad del cambio, mientras nosotros permanecemos estáticos ante un gobierno que se extenderá por 15 años o más, allá saludarán al primer alcalde “comunista” de la ciudad de Nueva York por elecciones libres, mientras la deportación continuará, pero ahora el apoyo a la administración Trump disminuirá significativamente, nosotros ya ni elecciones libres tenemos, menos constitución.

La deportación de salvadoreños es un fenómeno recurrente y continuará los siguientes años, sea cual sea la administración en nuestra nación el vacío en defensa a los salvadoreños es notable, si no hay condiciones para integración económica la inmigración legal quizás debe ser hacia Europa: “todos los caminos llevan a Roma”.

Nuestros compatriotas deportados no son delincuentes, sus sueños rotos por su intento de un mejor horizonte en EE.UU no debe ser en vano, por ahora celebramos el triunfo del “camarada” Zohran Mandani y no es novela de ciencia ficción.

Si leemos estas elecciones como respuesta a la expulsión de inmigrante, los aranceles, el cierre del gobierno por falta de presupuesto, el medicare etc., el resultado es un rechazo contundente, los demócratas ganan la Alcaldía de Nueva York, la gobernación de Virginia, Nueva jersey y probablemente en California.

Notable calificativo de Donald Trump al primer alcalde de Nueva York representante de la Comuna de París (18 de marzo de 1871 al 28 de mayo de 1871). amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Instituto UNISINOS

https://www.ihu.unisinos.br/categorias/161-noticias-espanol/577160-los-deportados-salvadorenos-en-tiempos-de-trump

DW

https://www.dw.com/es/un-80-de-salvadore%C3%B1os-deportados-en-2018-no-tiene-antecedentes-penales/a-46429960

Ministerio de seguridad El Salvador, Dirección y Análisis (DIA)

SWISSINFO.CH

https://www.swissinfo.ch/spa/las-deportaciones-de-salvadore%C3%B1os-se-elevaron-un-221-hasta-agosto/48003982

Diario El Mundo SV

https://diario.elmundo.sv/politica/migracion-reporta-mas-de-40000-salvadorenos-deportados-de-ee-uu-desde-2022

Diario de Hoy

Diario Co Latino

Me gusta esto: Me gusta Cargando...