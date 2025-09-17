Diputado Cardoza cuestiona avances en construcción de mercados

Compartir

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, cuestionó los avances en los mercados que se construyen a escala nacional, algunos que tienen “3 o 4 años” de ejecución y no ha habido avances. El diputado pecenista espera que el encargado de la Dirección de Mercados Nacionales sea una persona “competente” y que esta entidad sea “autosostenible”.

Las críticas fueron realizadas durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto que discutió una iniciativa para asignar el presupuesto especial de la Dirección de Mercados Nacionales.

“Nosotros como partido, esperamos que esta sea competente y que los mismos que venden en el mercado sostengan esta dirección (que sea autosostenible). Sabemos que esta dirección está nueva, sabemos que el presidente quiere hacer lo mejor para el pueblo salvadoreño, pero a veces, quienes mandan (dirigen) cuando ya llegan, es la dirección y el presidente quizá, a veces, ni cuenta se da de esto; digo esto por algunas direcciones que hay allí que tienen como 3 o 4 años, de que no han terminado algunos mercados”, comentó Cardoza en la instancia legislativa.

El pasado 26 de agosto, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el mercado San Miguelito, el cual será administrado por la nueva Dirección de Mercados junto a los venideros. La Dirección de Mercados Nacionales también se oficializó ese día.

Cardoza informó que están en la disposición de apoyar la iniciativa a fin de asignar los $1.3 millones a la Dirección de Mercados, pero hizo un llamado a hacerla autosostenible.

“Que sea una administración que de verdad se autosostenga los mercados que tanto le están costando al presidente Bukele, porque están gastando una gran cantidad de dinero a nivel nacional para poder dejar los mercados en perfecto estado; entonces, ojalá que el director o directora o quien llegue a esta dirección sea una persona de verdad capaz, competente y que no se sigan erogando más impuestos del pueblo salvadoreño”, dijo el diputado aliado del oficialismo.

