Dagoberto Arévalo juramentado como nuevo presidente de la ANDA

La mañana de este miércoles se informó que el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Dagoberto Arévalo, como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El cuarto en siete años de la gestión de Bukele.

“El nuevo titular es licenciado en Física y máster en Geología, con estudios en hidrología, geoquímica, oceanografía, manejo de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y eficiencia en sistemas de riego”, informó Casa Presidencial.

Su llegada sorprende ya que tampoco se informaron de los objetivos que tendrá el nuevo titular. Anteriormente fungió como director ejecutivo de ANDA desde octubre de 2020 a agosto de 2024. Desde agosto de 2009 hasta 2019 fue gerente de investigación hidrogeológica y pozos de la misma entidad.

Desde 2019, se han destituido al menos 4 titulares. El primero fue Frederick Benítez, estuvo en ANDA un año y enfrentó críticas por la gestión de agua potable. Desde ese año hasta 2024, el cargo lo ocupó Rubén Alemán, quien fue destituido luego que enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto que buscaba perdonar la mora y recargos a los deudores de la institución y que también aumentaba las tarifas mínimas de acueductos y alcantarillados.

Jorge Castaneda ocupó el cargo hasta este 17 de septiembre, quien en los últimos días fue cuestionado por la población por la falta de agua potable; ahora, se juramentó a Herrera sin mencionar los objetivos o planes.

