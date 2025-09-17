Claudia Ortiz cuestiona aprobación de informes de labores sin comparecencia de funcionarios

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la falta de voluntad de los diputados en citar los funcionarios de Gobierno para explicar los informes de labores que fueron enviados a la Asamblea Legislativa y que fueron aprobados este miércoles en la sesión plenaria.

Este miércoles en la sesión plenaria fueron aprobados los informes de labores del Ministerio de Salud y de Agricultura; sin embargo, en la instancia legislativa no se quiso citar a los ministros o representantes de estas carteras de estado.

“Hay que decir nuevamente que, en la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, donde llegó el informe de labores, no se quiso mandar a llamar al ministro de salud o a un representante para que viniera a defender técnicamente su informe de labores y sobre todo para que viniera a responder preguntas que surgen a partir de la lectura de este informe”, dijo Claudia Ortiz en el pleno legislativo.

La opositora sostuvo que es importante que los funcionarios asistan a las comisiones para saber “cómo se usa el dinero de la gente en un rubro tan importante como la salud pública”.

La legisladora enlistó una serie de cuestionamientos que deben ser aclarados por los ministros como la lenta ejecución de los préstamos aprobados, retrasos injustificados en la construcción del Hospital Rosales, criterios del Ministerio de Salud para hacer compras directas.

“No se puede aprobar una evaluación de un informe de labores de una cartera de Estado si quienes tienen la responsabilidad, no vienen al examen. No vino a hacer el examen, no vino a responder preguntas y lo que se informa no corresponde con la realidad, así que no se puede aprobar este informe de labores”, concluyó la legisladora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...