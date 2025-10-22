DICE EL DICTADOR #BUKELE QUE NO CRITIQUEMOS LO QUE NO HA HECHO

Entonces lo vamos a complacer: vamos a criticar sus «OBRAS»
Por David Alfaro
22/10/2025
LO QUE HA HECHO ES:
🔸Rodearse de corruptos, (los mismos de siempre).
🔸Quitar el FODES y armar un desastre con miles de calles urbanas y rurales destruidas.
🔸Endeudarnos por 15 mil millones de dólares y no rendir cuentas.
🔸 Manejar 6 presupuestos y medio: más de 55 mil millones de dólares sin rendir cuentas.
🔸Crear elefantes blancos que no sirven: Galerón CIFCO, Presa El Chaparral, etc.
🔸 Mandarse una metida de pata monumental con el viaducto Los Chorros en construcción.
🔸Cerrar los ECOS y despedir a 5 mil trabajadores de Salud.
🔸Echar a médicos de Misión Milagro.
🔸No pagar la pensión básica universal a 37 mil ancianos.
🔸Reducir al mínimo los paquetes escolares y desayunos.
🔸 Mantener a hospitales desabastecidos.
🔸Cerrar Ciudad Mujer.
🔸 Anular subsidios
🔸Pactar con las maras y liberar a líderes pandilleros.
🔸Empoderar a pandilleros para que sean diputados suplentes, alcsldes, concejales, soldados, etc.
🔸Ordenar a las maras desaparecer cuerpos de victimas, «sin cuerpo no hay delito»: 7 mil desaparecidos durante sus gobiernos.
🔸 Violar la constitución de la República.
🔸 Dar golpe a la Corte Suprema de Justicia.
🔸Desmantelamiento de pesos y contrapesos: cortes, fiscalía y reelección. El reemplazo de magistrados y decisiones del Órgano Judicial y del Tribunal Supremo Electoral que permitieron la reelección y cambios institucionales.
🔸Centralización administrativa: eliminación de municipios y cambios para concentrar el poder local.
🔸 Centralización administrativa de hospitales desde casa presidencial.
🔸 Privatización de hospitales con la nueva ley generql de hospitales.
🔸Privatizar el agua con la Ley del Agua.
🔸»Casualmente» se incendiaron 13 mercados de los cuales 6 resultaron completamente destruidos. Y «Casualmente» con la ley de mercados, Bukele los va a controlar.
🔸 Perseguir y criminalizar a decenas de miles de vendedores informales, sumiendo en la miseria a sus familias.
🔸Estrangular financieramente a ONG y criminaluzarlas.
🔸Fomentar el militarismo.
🔸Transformar al pais en pais exportador de cocaína.
🔸 Destruir a mansalva el medio ambiente con permisos masivos de proyectos urbanísticos sin estudios de impacto ambiental.
🔸 Comprar un helicóptero de 6 millones de dólares con el dinero de un país pobre. Viajar en jets de lujo.
🔸 Robarse el dinero de las pensiones de los trabajadores.
🔸Reducción del gasto social y cierre/recortes de programas para mujeres y ancianos, salud, educación y agricultura.
🔸Reventar un préstamo del BCIE de 600 millones en Chivo Wallet y compra de Bitcoin.
🔸Reelegirse bajo fraude y de manera inconstitucional.
🔸Capturar sin juicio a 85 mil salvadoreños y asesinar a 450 en las cárceles.
🔸 Capturar a 1,200 menores y matar a 3 bebés en las cárceles.
🔸 Encarcelar a enemigos políticos y luchadores sociales. Usar leyes a ese fin: guerra jurídica.
🔸Hacer pacto infame con Marcos Rubio y Donald Trump.
🔸Entrometerse en asuntos internos de otros países.
🔸Mantener inconstitucionalmente el régimen de excepción durante 43 meses.
🚨 ESTA LISTA NO ES EXHAUSTIVA. USTED AGREGUE MÁS EN LOS COMENTARIOS.