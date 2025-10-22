DICE EL DICTADOR #BUKELE QUE NO CRITIQUEMOS LO QUE NO HA HECHO

Compartir

Entonces lo vamos a complacer: vamos a criticar sus «OBRAS»

Por David Alfaro

22/10/2025

LO QUE HA HECHO ES:

🔸Rodearse de corruptos, (los mismos de siempre).

🔸Quitar el FODES y armar un desastre con miles de calles urbanas y rurales destruidas.

🔸Endeudarnos por 15 mil millones de dólares y no rendir cuentas.

🔸 Manejar 6 presupuestos y medio: más de 55 mil millones de dólares sin rendir cuentas.

🔸Crear elefantes blancos que no sirven: Galerón CIFCO, Presa El Chaparral, etc.

🔸 Mandarse una metida de pata monumental con el viaducto Los Chorros en construcción.

🔸Cerrar los ECOS y despedir a 5 mil trabajadores de Salud.

🔸Echar a médicos de Misión Milagro.

🔸No pagar la pensión básica universal a 37 mil ancianos.

🔸Reducir al mínimo los paquetes escolares y desayunos.

🔸 Mantener a hospitales desabastecidos.

🔸Cerrar Ciudad Mujer.

🔸 Anular subsidios

🔸Pactar con las maras y liberar a líderes pandilleros.

🔸Empoderar a pandilleros para que sean diputados suplentes, alcsldes, concejales, soldados, etc.

🔸Ordenar a las maras desaparecer cuerpos de victimas, «sin cuerpo no hay delito»: 7 mil desaparecidos durante sus gobiernos.

🔸 Violar la constitución de la República.

🔸 Dar golpe a la Corte Suprema de Justicia.

🔸Desmantelamiento de pesos y contrapesos: cortes, fiscalía y reelección. El reemplazo de magistrados y decisiones del Órgano Judicial y del Tribunal Supremo Electoral que permitieron la reelección y cambios institucionales.

🔸Centralización administrativa: eliminación de municipios y cambios para concentrar el poder local.

🔸 Centralización administrativa de hospitales desde casa presidencial.

🔸 Privatización de hospitales con la nueva ley generql de hospitales.

🔸Privatizar el agua con la Ley del Agua.

🔸»Casualmente» se incendiaron 13 mercados de los cuales 6 resultaron completamente destruidos. Y «Casualmente» con la ley de mercados, Bukele los va a controlar.

🔸 Perseguir y criminalizar a decenas de miles de vendedores informales, sumiendo en la miseria a sus familias.

🔸Estrangular financieramente a ONG y criminaluzarlas.

🔸Fomentar el militarismo.

🔸Transformar al pais en pais exportador de cocaína.

🔸 Destruir a mansalva el medio ambiente con permisos masivos de proyectos urbanísticos sin estudios de impacto ambiental.

🔸 Comprar un helicóptero de 6 millones de dólares con el dinero de un país pobre. Viajar en jets de lujo.

🔸 Robarse el dinero de las pensiones de los trabajadores.

🔸Reducción del gasto social y cierre/recortes de programas para mujeres y ancianos, salud, educación y agricultura.

🔸Reventar un préstamo del BCIE de 600 millones en Chivo Wallet y compra de Bitcoin.

🔸Reelegirse bajo fraude y de manera inconstitucional.

🔸Capturar sin juicio a 85 mil salvadoreños y asesinar a 450 en las cárceles.

🔸 Capturar a 1,200 menores y matar a 3 bebés en las cárceles.

🔸 Encarcelar a enemigos políticos y luchadores sociales. Usar leyes a ese fin: guerra jurídica.

🔸Hacer pacto infame con Marcos Rubio y Donald Trump.

🔸Entrometerse en asuntos internos de otros países.

🔸Mantener inconstitucionalmente el régimen de excepción durante 43 meses.

🚨 ESTA LISTA NO ES EXHAUSTIVA. USTED AGREGUE MÁS EN LOS COMENTARIOS.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...