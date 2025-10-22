MOVIR presenta más casos de detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción a la PDDH

Compartir

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentó a la procuradora de derechos humanos más de 100 casos de detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción. MOVIR lamentó las declaraciones de Raquel Caballero en la Comisión Política donde afirmó que no había recibido denuncias de torturas en las cárceles salvadoreñas.

Samuel Ramírez, de MOVIR, recordó que en la Comisión Política de la Asamblea, la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, negó que existieran torturas y graves violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Caballero de Guevara buscaba ser reelecta en la PDDH y seguir con el poco o nulo trabajo respecto a los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

“Al momento de que estaba pretendiendo ser reelecta negó que tenga denuncias en su oficina sobre la violación a los derechos humanos, sobre maltrato, sobre tortura, peticiones de verificación médica”. Lamentó Ramírez.

Por ello, el MOVIR y los familiares de las víctimas se hicieron presentes a la PDDH para presentar más documentación sobre sus detenidos inocentes, que demuestran que no tienen vinculación con pandillas.

“Ahora, ya demostró que es una procuradora (Raquel Caballero) al servicio del gobierno, es una tapadera”, lamentó Ramírez, en referencia a que guarda silencio sobre las múltiples violaciones a derechos humanos que se ejecutan desde el Gobierno de Nayib Bukele. En ese sentido, la marcha de este martes tenía como objetivo que la procuradora los recibiera y entablaran un diálogo sobre la situación de los detenidos del régimen. Sin embargo, en la institución, no fueron recibidos.

“Hace tres años, MOVIR también le dio la bienvenida (a la procuradora, en 2022 cuando fue electa), nos recibió, nos reunimos y se comprometió con las víctimas; sin embargo, lo que hizo fue simplemente tapar la violación a los derechos humanos, no hizo ningún pronunciamiento por las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de excepción”, recordó Samuel Ramírez.

A juicio de Ramírez, la misión de la procuradora es “seguir tapando la violación a los derechos humanos”; sin embargo, “debe entender que ella se debe al pueblo salvadoreño, la Procuraduría de los Derechos Humanos no es propiedad del presidente, ni la bancada cian, es un resultado de la sangre de más de 100.000 salvadoreños durante la guerra de los 80s y para defender esos derechos es que se creó la PDDH”.

Justamente, la PDDH fue creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz para promover y defender los derechos de todos los salvadoreños; sin embargo, esta institución con el actual Gobierno está alineada y niega que haya violaciones, pese a múltiples informes de organizaciones que han documentado esas violaciones a DDHH.

“Las violaciones están a la luz de todo mundo, las cárceles son centros de concentración y de exterminio; la gente está saliendo muerta y eso es lo que queremos que atienda la Procuraduría, no estamos solamente por llevar la contraria al gobierno, estamos simplemente diciendo la verdad de lo que pasa en el país”, comentó Ramírez.

El MOVIR, acompañado de familiares de detenidos bajo el Estado de Excepción, presentó una carta a la PDDH. Pero no la recibieron.

El MOVIR presentó un aproximado de 150 denuncias de capturas arbitrarias. “Entre ellas de torturas y de verificaciones médicas que no se han hecho efectivas. Queremos evidenciar que la procuradora mintió (en la Comisión Política) y fue un trabajo nada diligente para las víctimas durante este periodo que pasó. Ahora queremos comprometerla para que haga bien su trabajo, que cumpla con la ley”.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), instó en las afueras de la institución que si la procuradora no realiza su trabajo adecuadamente que renuncie al cargo.

“Venimos a decirle a esta procuradora que si no va a cumplir con su rol, que renuncie. Si no, poco de dignidad le queda a esta señora. Le exigimos que renuncie, si no va a responder a las necesidades que tienen hoy ustedes”, dijo Urrutia en las afueras de la PDDH con los familiares de víctimas del régimen.

El pasado 15 de octubre, la Asamblea reeligió a Raquel Caballero de Guevara para procuradora de DDHH, siendo su tercer periodo: 2016-2019, 2022-2025 y 2025-2028. Todo su periodo anterior estuvo expectante del régimen de excepción pero no hubo pronunciamientos en contra de las violaciones a derechos humanos; el trabajo fue poco o nulo con respecto a este tema.

