Organizaciones convocan a conmemorar el día del sindicalista

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sindicatos, organizaciones y movimientos sociales hicieron un llamado a la población para conmemorar este próximo 31 de octubre el “Día del Sindicalista Salvadoreño”, como un reconocimiento a las luchas de líderes sindicalistas, mujeres y hombres por la promoción y defensa de la libertad sindical y reivindicación de los derechos laborales en el país.

Actualmente, en el país existen tantas violaciones a derechos de la clase trabajadora, en una coyuntura donde defender derechos es correr el riesgo de amenazas y criminalización, generando un incremento de la desigualdad social y económica de la población salvadoreña.

Las organizaciones sindicales y sociales han convocado para este 31 de octubre, a una concentración a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, en San Salvador, donde pedirán el cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), dijo que este 31 de octubre se cumplen 34 años del brutal atentado contra la sede de FENASTRAS donde murieron 10 personas, entre ellas, la secretaria general, Febe Elizabeth Velásquez, y muchos más resultaron heridos.

Méndez dijo que en ese momento las organizaciones sindicales sufrían la más bestial represión por parte del “gobierno de ultraderecha” de Alfredo Cristiani y la casta militar de turno, la captura, asesinato y desaparición de los dirigentes y bases sindicales muestra que las organizaciones laborales fueron sistemáticamente blanco de la represión por parte de las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte por no estar de acuerdo con las políticas económicas y sociales del gobierno.

Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), dijo que el movimiento sindical en este momento está asediado, perseguido y violentado en sus derechos laborales; además, se ha violentado la Constitución de la república y convenios internacionales.

“Hacemos un firme llamado al pueblo salvadoreño a la movilización, a la unidad y a defender las condiciones laborales de los trabajadores. Actualmente organizarse se considera un delito, alrededor de nueve estructuras sindicales han desaparecido durante la actual gestión”, expresó.

El movimiento sindical denunció que producto de la represión del gobierno contra los trabajadores se han desarticulado 62 sindicatos de entidades públicas y han despedido aproximadamente a 530 miembros de las juntas directivas de esos sindicatos.

El Salvador está ante un claro retroceso en materia de protección y respeto de derechos laborales y sindicales, existe una estrategia de eliminación de directivas sindicales, con el cierre de instituciones públicas y municipales bajo la figura mañosa de “supresión de plaza”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...