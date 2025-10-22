Agentes de Seguridad privada denuncian retraso en pago de salarios por culpa de ETESAL

Redacción Nacionales

@DiarioCo Latino

Agentes de la empresa de seguridad Segurinter S.A de C.V. que prestan sus servicios en la Empresa Transmisora ​​de El Salvador (ETESAL), empresa autónoma del estado, responsable de transportar la energía eléctrica a escala nacional, denuncian el retraso de pagos quincenales desde hace varios meses.

La denuncia hecha a través de las redes sociales señala que los agentes de seguridad que están destacados en las subestaciones de la empresa ETESAL, no están recibiendo sus salarios a tiempo.

“Hacemos un llamado a estos señores para que se pongan la mano en la conciencia y puedan estar a tiempo con los pagos”, señalan en el video y agregan que “pese a que nosotros nos hemos visto afectados en nuestra economía personal, ya que trabajamos por necesidad, estamos siendo responsables de acercarnos a hacer los turnos a cabalidad”.

ETESAL fue creada en 1999 para gestionar la red de transmisión del país a través de líneas de alta tensión y subestaciones, por lo que su función principal es asegurar que la energía generada llegue a las distribuidoras y, finalmente, a los hogares, comercios e industrias salvadoreñas.

Los trabajadores manifiestan que no saben que es lo que está pasando, por lo que han tenido que denunciar la situación por medio del video. “Solo sabemos que esta situación nos afecta grandemente en la economía familiar, ya que trabajamos por necesidad, hay hijos que atender, deudas por pagar y eso parece que a ustedes no les importa”, añade el denunciante.

En El Salvador los salarios de los agentes de seguridad privada están entre los $338 a $355 dólares al mes, aunque las cifras pueden variar dependiendo de la posición específica y la empresa para la que trabajen.

