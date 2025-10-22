Desarrollan Simulacro Nacional de Evacuación ante Terremotos

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Este 21 de octubre se llevó a cabo el Simulacro Nacional de Evacuación ante Terremotos 2025, luego de haber sido pospuesto la semana pasada debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta del sector público, privado y de la población civil ante un eventual sismo al promover una cultura de prevención y autoprotección en todo el país.

Equipos evaluadores de diversas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Equipos Tácticos de Protección Civil, supervisaron los protocolos de evacuación, atención prehospitalaria y control de incendios estructurales.

Además, los simulacros y campañas de sensibilización buscan fortalecer las capacidades del Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, parte fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil.

La historia sísmica de El Salvador demuestra que los terremotos en la región provocan un alto número de pérdidas humanas, daños estructurales severos y afectaciones socioeconómicas significativas. Por este motivo, la preparación nacional resulta esencial, señalaron autoridades de Protección Civil.

«Los simulacros constituyen una herramienta clave para aumentar la resiliencia, reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias al contribuir a la seguridad pública y al fortalecimiento de una sociedad más preparada», indicó Protección Civil.

Innovaciones en los sistemas de alerta temprana

El país cuenta actualmente con una red de 107 estaciones sísmicas que monitorean la actividad en tiempo real. Esto permite identificar eventos y determinar zonas de mayor riesgo con rapidez.

Asimismo, la aplicación móvil “Alerta de Sismo” ofrece avisos anticipados de segundos o incluso decenas de segundos antes del movimiento fuerte. De esta forma la población tiene la posibilidad de tomar medidas preventivas oportunas.

Retos en la cultura de la prevención

Los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Protección Civil contempla, principalmente, la alta vulnerabilidad social y física, ya que una gran proporción de viviendas en El Salvador son informales y presentan estructuras precarias que requieren reforzamiento sísmico urgente. Además, numerosas zonas urbanas se ubican en terrenos inestables, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y colapsos durante un sismo.

Actualmente, también se considera el «enfoque inclusivo y de equidad», el cual busca incorporar políticas con perspectiva de género y atención a grupos vulnerables para garantizar el acceso equitativo a información, recursos y apoyo en situaciones de emergencia.

Protección Civil también ha hecho énfasis en una persistente debilidad en la cultura preventiva. «Aunque los simulacros y campañas de concientización han aumentado, aún es preciso profundizar en la educación comunitaria para que la población practique de forma constante las medidas de preparación y autoprotección», sostiene.

Recuadro 1

El protocolo general de actuación contempla las siguientes fases:

Alarma Evacuación Manejo y control de incendios Atención prehospitalaria Seguridad Solicitud de apoyo externo Manejo de información interna y externa Despacho de personal y alumnos Reingreso a las instalaciones

Recuadro 2

Contexto sísmico del país

El Salvador se encuentra en una de las zonas tectónicas más activas del mundo, debido a la interacción entre las placas de Cocos y del Caribe. A lo largo de la historia, esta condición ha generado terremotos de gran impacto, entre ellos:

1917: Destrucción de gran parte de San Salvador.

1986: Más de 1,000 personas fallecidas.

2001: Dos sismos (enero y febrero) con miles de damnificados y daños graves en todo el país.

