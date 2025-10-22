Asamblea ratifica préstamo por $150 millones para programa educativo

Compartir

Redacción Nacionales

@DIarioCoLatino

La Asamblea Legislativa ratificó, con 57 votos, un préstamo entre El Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $150 millones para financiar el “Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático”, que tendrá como propósito, según el Gobierno, expandir la cobertura educativa y mejorar la calidad del sistema escolar público.

El oficialismo aseguró que el programa beneficiará a más de 39,000 estudiantes de distintos centros escolares del país, a más de 10,000 alumnos en modalidades educativas flexibles y 5,000 familias recibirán material didáctico. Además, se capacitará a 280 docentes para atender con mayor inclusión a estudiantes con discapacidad.

William Soriano, de Nuevas Ideas, en su participación en el pleno, destacó los presuntos avances que desde el Gobierno se ha hecho en el sistema educativo, además culpó a los Gobiernos anteriores de no darle importancia al sistema y dejar los centros educativos abandonados.

“El presidente Bukele ha triplicado la inversión en educación en comparación con los gobiernos de ARENA y casi duplicado la que hizo el FMLN”, dijo Soriano.

El oficialismo aún se monta en la narrativa de echarle las culpas a los gobiernos anteriores, pese a tener ya más de 6 años de gobernar.

Al respecto, la diputada de VAMOS, Clauda Ortiz, sostuvo que este es el Gobierno “de las nuevas excusas”, ya que “llevan ya 7 años en el poder y siempre están regresando y hablando del pasado”.

Claudia Ortiz enfatizó que “el gran problema del país y en especial en materia de educación, es la corrupción. Y de hecho la corrupción del pasado fue grande, sin duda y retrasó al país de poder alcanzar un mejor desarrollo, pero la corrupción del pasado no disculpa la corrupción del presente”.

Ortiz agregó que “el Presupuesto General del Estado, año con año, lleva grandes montos para la inversión en educación y así como es histórico el monto de dinero que va en el presupuesto para el rubro, así de histórica es la corrupción y el ocultamiento de la información pública”.

“En relación al préstamo actual, sin duda son proyectos planteados de una forma muy importante, el problema es que el dinero llega, los préstamos se hacen, el país se endeuda, pero los avances son demasiados pequeños en relación a lo que el país está poniendo como recurso”.

El proyecto beneficiaría 65 centros escolares en todo el país, así como a 1,500 estudiantes con discapacidad. Además, se implementarán 10,000 modalidades educativas flexibles para facilitar el acceso al sistema, especialmente de 4,500 menores retornados al país. El plan también contempla la ampliación de cupos desde parvularia hasta bachillerato, el fortalecimiento institucional ante emergencias climáticas y la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la capacitación docente y el uso de metodologías adaptadas a las necesidades del alumnado.

