Decretan detención contra acusados de feminicidio de enfermera

El Juzgado Segundo de Paz de Santiago de María, Usulután ordenó detención en contra de tres sujetos que habrían asesinado, en agosto de este año, a la enfermera Carolina Sorto, de 29 años.

La medida fue puesta contra Víctor Durán González, Héctor González Portillo y Kevin Alemán González. Los tres permanecerán detenidos por el feminicidio agravado de una enfermera.

El crimen ocurrió en agosto del 2025 al interior de la vivienda de la víctima. Según las investigaciones, la víctima decidió finalizar su relación con Durán González, luego de enterarse que el imputado tenía una hija y otra pareja.

Durán contactó a los otros dos imputados para que le ayudaran a matar a la víctima. Durán González y Alemán González torturaron y estrangularon a la víctima, mientras que González Portillo vigilaba que nadie se acercara al lugar.

El día del crimen, las autoridades informaron que el cuerpo de la fallecida tenía una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo.

