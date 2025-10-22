Capturan a dos sujetos que intentaron agredir sexualmente a una mujer

Redacción Nacionales

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este miércoles que junto a la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos sujetos que intentaron sobrepasarse con una mujer cuando ingerían bebidas alcohólicas.

“Una mujer presentó una denuncia por una agresión ocurrida después de una reunión en la que consumieron alcohol”, informó Villatoro en sus redes sociales. Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó las investigaciones pertinentes y procedió a la captura de Manaces Bilsan Velasco Morales y Jonathan Jairo Vásquez Gálvez, quienes serán puestos a disposición de la justicia.

“En el nuevo El Salvador que estamos construyendo no hay espacio para agresores sexuales, vamos a continuar trabajando de manera contundente y con las herramientas que la Ley nos brinda para que estos delincuentes permanezcan en prisión”, concluyó el funcionario.

Aunque no se informó sobre dónde ocurrieron los hechos, la fotografía compartida por las autoridades, señala que la detención de estos sujetos se dio en La Paz Oeste.

