Corte Internacional de Justicia determina que Israel está obligado a permitir paso de ayuda a Gaza

LA HAYA/Xinhua

La Corte Internacional de Justicia afirmó este miércoles que Israel está obligado a facilitar el paso de ayuda humanitaria a Gaza, incluida la asistencia proporcionada por agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Estado de Israel, como potencia ocupante, está obligado a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, señaló la corte en su opinión consultiva no vinculante, solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

La corte estableció que Israel “tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda humanitaria previstos en el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra”, ya que la población de Gaza “no ha recibido suministros suficientes”.

Los jueces instaron a Israel a “garantizar que la población del territorio palestino ocupado disponga de los suministros esenciales para la vida cotidiana, incluidos alimentos, agua, ropa, ropa de cama, refugio, combustible, suministros médicos y servicios”.

“La potencia ocupante no puede invocar razones de seguridad para suspender todas las actividades humanitarias en el territorio ocupado”, estableció la corte. Israel está obligado a “facilitar por todos los medios a su alcance los esquemas de ayuda… incluida la ayuda prestada por las Naciones Unidas y sus entidades, en particular la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), otras organizaciones internacionales y terceros Estados, y a no obstaculizar esa ayuda”.

La corte también señaló que Israel debe “respetar y proteger a todo el personal y las instalaciones de ayuda y médicos”, y prohibir “el uso del hambre de los civiles como método de guerra”.

La opinión consultiva se deriva de una solicitud presentada en diciembre de 2024 por la AGNU, en la que pidió a la corte internacional aclarar las obligaciones de Israel como potencia ocupante bajo el derecho internacional y sus responsabilidades para garantizar el acceso humanitario sin obstáculos y apoyar las operaciones de la ONU y de otros agentes humanitarios en los territorios palestinos.

Las audiencias públicas sobre el caso se llevaron a cabo del 28 de abril al 2 de mayo de 2025, durante las cuales 39 Estados, la ONU y organizaciones regionales, entre ellas la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, presentaron declaraciones orales.

