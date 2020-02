Diálogo y entendimiento institucional aconseja la UE

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El embajador de la Unión Europea en el país, Andreu Bassols fue enfático al reafirmar: “estamos convencidos de que tienen las bases suficientes para el entendimiento mutuo”, al ser consultado sobre la irrupción militar que lideró el presidente, Nayib Bukele, en la Asamblea Legislativa, para exigir la aprobación de 109 millones de dólares para la fase III de su plan de seguridad.

“Yo creo -después de los eventos del día 9 de febrero- que hay una concientización, cada vez más importante, sobre el diálogo -no el diálogo por el diálogo solamente-; sino, por un diálogo con resultados, el diálogo como herramienta para buscar resultados, que es esencial. Y nosotros estamos apoyando desde la comunidad diplomática, desde la comunidad internacional y, desde luego, la Unión Europea para que permita encontrar soluciones a los problemas en El Salvador, que es lo que quieren los ciudadanos”, declaró.

En cuanto a la población civil, el diplomático europeo señaló estar complacido de que en El Salvador existiera una “sociedad civil tan dinámica, participativa y tan convencida del rol que deben ejercer”, lo que interpreta como los pesos y contrapesos que deben existir en todo país que aspire a convertirse en un verdadero Estado de Derecho, lo que consideró una gran ventaja.

“Nosotros, como Unión Europea -déjeme decirle-, el embajador que les habla y los cuatro miembros que estamos aquí en El Salvador, ya nos manifestamos al respecto y consideramos que ahora lo importante es que se establezca no solamente un diálogo, sino las bases para una continuidad de la normalidad democrática del país. Yo creo que no es solamente la prioridad del Legislativo, no es solamente la prioridad del Ejecutivo; sino, también, la prioridad de la sociedad salvadoreña, por lo que deben concentrarse en encontrar soluciones de país, que pasan por un gobierno que hace su trabajo y un legislativo que también trabaja”, puntualizó.