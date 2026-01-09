Destituyen y Arrestan al General venezolano, Javier Marcano Tábata

Compartir

Medios Latinoamericanos

Varios medios latinoamericanos han informado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado la destitución fulminante y el arresto del Mayor General Javier Marcano Tábata, quien hasta hoy ostentaba el mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia de Honor Presidencial.

El hombre que juró proteger a Nicolás Maduro con su vida es ahora señalado como el arquitecto de la traición que permitió la captura del presidente el pasado 3 de enero. La detención de Marcano Tábata se produjo en las últimas horas de la noche de Ayer.

Delcy Rodríguez, enfrentada al cumplimiento del decreto de Maduro de «Estado de Conmoción Externa» que dicta la captura de cualquier colaborante con el enemigo, no ha titubeado: Marcano Tábata ha sido vinculado directamente con el «atentado» al haber desactivado los protocolos de defensa aérea en el Fuerte Tiuna durante la madrugada del sábado, lo cuál era su responsabilidad.

Se han filtrado informaciones que sugieren que la detención de Marcano Tábata fue una rápida respuesta a los posibles ejecutores de una traición deliberada. Se le acusa de haber facilitado la «Ruta de Extracción» y de haber entregado las coordenadas exactas dónde pernoctaba Maduro y los puntos ciegos del anillo de seguridad cubano-venezolano que permitió la efectividad del ataque gringo.

Investigaciones de la nueva administración apuntan a comunicaciones cifradas entre el General y agencias de inteligencia extranjeras semanas antes del 3 de enero.

«No hay peor enemigo que el que duerme en tu propia casa. El General Marcano Tábata no solo falló en su deber, sino que vendió la soberanía al mejor postor».

La detención de uno de los Generales más poderosos del país envía un mensaje claro: en la Venezuela actual el gobierno está dispuesto a esclarecer lo que sucedió y que los traidores y colaboradores del enemigo paguen por la captura de Maduro.

