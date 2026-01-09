Venezuela anuncia excarcelación de «un número importante» de personas

Compartir

CaracasPrensa Latina

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció hoy la excarcelación para «un número importante de personas», como gesto del Gobierno Bolivariano «de amplia intención en la búsqueda de paz».

Durante una comparecencia, el jefe del Parlamento agradeció la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de España, del jefe de Estado brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, y del Gobierno del Reino de Catar.

Asimismo, reconoció a las instituciones del propio país latinoamericano, que apoyan al pueblo venezolano en su derecho «a la vida plena, la autodeterminación, la independencia y la paz».

«Nosotros no estamos hablando con ningún sectores extremistas, puesto que son la negación de la política. Estamos hablando con las instituciones, organismos y organizaciones políticas que han atendido a lo que está establecido en la Constitución», apuntó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...