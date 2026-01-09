Página de inicio » Latinoamerica » Venezuela anuncia excarcelación de «un número importante» de personas

Venezuela anuncia excarcelación de «un número importante» de personas

Redacción Nacionales 8 enero, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Venezuela anuncia excarcelación de «un número importante» de personas 253 Vistas

Compartir
        

CaracasPrensa Latina

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció hoy la excarcelación para «un número importante de personas», como gesto del Gobierno Bolivariano «de amplia intención en la búsqueda de paz».

Durante una comparecencia, el jefe del Parlamento agradeció la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de España, del jefe de Estado brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, y del Gobierno del Reino de Catar.

Asimismo, reconoció a las instituciones del propio país latinoamericano, que apoyan al pueblo venezolano en su derecho «a la vida plena, la autodeterminación, la independencia y la paz».

«Nosotros no estamos hablando con ningún sectores extremistas, puesto que son la negación de la política. Estamos hablando con las instituciones, organismos y organizaciones políticas que han atendido a lo que está establecido en la Constitución», apuntó.

Ver también

Claudia Ortiz propone reducir el IVA al 6.5% pero Nuevas Ideas niega sus votos

Compartir        Samuel Amaya @SamuelAmaya98 Nuevas Ideas negó sus votos este jueves a la propuesta de la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.