Defensoría llama a cementerios y funerarias respetar derechos de consumidores

Secretaría de Transparencia

A raíz de que las denuncias en este sector se están incrementando, la Defensoría del Consumidor (DC) decidió realizar un taller con proveedores de servicios funerarios, crematorios, salas de velación y cementerios, con el fin de mejorar y fortalecer la difusión y el respeto de derechos de las personas consumidoras, así como el cumplimiento de las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y de otras normas, en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas entidades miembro del Sistema Nacional de Protección al Consumidor (SNPC).

Todas estas instituciones tienen una serie de competencias que los proveedores de servicios funerarios y cementerios deben cumplir por lo que es necesario que las conozcan, las cumplan y no se alegue desconocimiento de la ley ante posibles reclamos o violaciones a los derechos del consumidor.

El presidente de la Defensoría Ricardo Salazar señaló que el taller ya se realizó en oriente y el occidente del país y ahora en la zona central para promover entre estas empresas el conocimiento y respeto de derechos de los consumidores y las obligaciones legales de los proveedores, mientras, dijo, el SNPC contribuye a que las personas consumidoras accedan a productos y servicios de calidad en un ámbito de mutuo respeto y certeza jurídica.

Afirmó que de entre las más de mil denuncias hacia este sector, los principales motivos por los que la ciudadanía reclama son: el incumplimiento de contrato, cobros, cargos y comisiones indebidas, prácticas abusivas, incumplimiento de garantía, derecho de retracto y desistimiento de compra, entre otras infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.

“Los consumidores tienen derecho a ser protegidos contra cobros indebidos que muchas veces y en medio de la vulnerabilidad de los momentos de duelo, se realizan, así como el establecimiento de cláusulas abusivas en los contratos. También es necesario que los consumidores tengan la información pertinente previa a la firma de contratos y cuáles son las características de los bienes o servicios que van a adquirir”, recomendó Salazar.

También añadió que, por ejemplo, muchas veces el consumidor no conoce las características de un ataúd y al momento de usar el servicio no es lo que esperaba, igual cobros por mantenimiento en los contratos de los cementerios que ya están establecidos y luego se cambia para decir que debe pagarse mensual o anualmente el mantenimiento del nicho; también el condicionamiento o limitante en cuanto a la compra de placas memoriales que se exige comprar solo en los cementerios y cuando se adquieren con un proveedor diferente no se permite.

Otra denuncia recurrente es el cobro diferente del valor actual de los nichos y el valor contratado, así como contratos adquiridos cuando todavía circulaban los colones por lo que se pide una compensación por el cambio a la dolarización. “Eso es totalmente ilegal”, afirmó el titular de la DC.

“Estos casos son los que los consumidores más señalan y son ilegales, por lo que se pide a la ciudadanía poner atención y ante cualquier controversia acudir a la DC e interponer la denuncia”, señaló Salazar.

Este es un sector que por las condiciones en las que se da la prestación del servicio, muchas veces los consumidores por la emergencia de los casos no se presta atención a las condiciones que se establecen en los contratos y que muchas veces riñen con la ley.

Ya hay casos que el Tribunal Sancionador ha procesado y en el caso de infracciones muy graves la sanción puede llegar hasta los 200 salarios mínimos.

El taller pretende orientar y capacitar a 120 proveedores de servicio a nivel nacional, y se enmarca dentro de la misión de la Defensoría de fortalecer la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras y la profundización de las acciones del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

Finalmente, la Defensoría llamó a los consumidores a hacer valer los 5 derechos fundamentales que deben respetar los proveedores de servicios funerarios y cementerios que son: el derecho a ser protegido de cobros indebidos, a ser informado sobre las características del bien a adquirir o el servicio funerario, derecho a ser protegido de prácticas que condicionen o limiten la instalación de placas memoriales, el derecho a desistir del contrato de servicios funerarios y el derecho a ser protegido de la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de servicios funerarios.

Si alguno de estos derechos es violentado, se puede interponer una denuncia a la Defensoría del Consumidor y hacer respetar las leyes y normas del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.