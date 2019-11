Defensores de caso Operación Cuscatlán señalan inconsistencias en declaración de testigos

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Los abogados defensores de los 425 procesados en el caso Operación Cuscatlán comenzaron ayer la exposición de sus alegatos finales, luego de que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) expusieran los suyos. Los juristas solicitaron al juez del Juzgado Especializado de Sentencia “A” fallos absolutorios a favor de los acusados. Los defensores pidieron las absoluciones de los procesados argumentando que el Ministerio Público no ha presentado elementos probatorios que sustenten las declaraciones de los testigos con criterio de oportunidad, claves “Noé” y “Lancelot”. Esta semana, la FGR pidió al juez obviar la participación de más testigos en la vista pública, al considerar que los hechos que se imputan están “demostrados”.

Asimismo, en los espacios de intervención otorgados a cada abogado, estos coincidieron en que las declaraciones, principalmente las de “Noé”, fueron “contradictorias e incongruentes” y subrayaron en que el mismo criteriado reconoció no haber estado presente en varios de los sucesos que relató.

“Lo que ha dicho el testigo Noé esta sustentado no solo con su palabra, sino con registros de audio y video e investigaciones de incidencia delincuencial en territorios que se han apoderado”, manifestó un representante de la fiscalía.

Uno de los defensores sostuvo durante su exposición, que los videos en los que supuestamente aparecen políticos otorgando dinero a pandillas deberían ser excluidos como prueba en este caso, puesto que la defensa no tuvo oportunidad de acceder a estos.

Este jueves, la FGR relató pasajes específicos de los videos y detalló que en estos aparecen reunidos con pandilleros el actual diputado de ARENA y entonces candidato presidencial, Norman Quijano; el alcalde de San Salvador y entonces candidato a diputado por ARENA, Ernesto Muyshondt; y el entonces ministro de Gobernación, Arístides Valencia. “Si ellos no tuvieron acceso a estos videos es porque no quisieron, en la acusación se ofertaron como prueba desde la etapa de Instrucción”, dijo el fiscal sobre la petición del defensor.

Rolando Aparicio, abogado particular de un imputado dijo que no ha sido corroborada la veracidad de los alegatos de “Noé”, y que la FGR se ha limitado a hablar de reuniones con políticos, cuando ninguno de ellos esta siendo procesado.

“Fiscalía no ha hecho ni una diligencia para constatar lo dicho por los testigos, ni siquiera los investigadores han rendido declaración, cuando tienen que demostrar la existencia del delito y definir la participación de los acusados”, añadió el defensor.

Comparte esto: Twitter

Facebook