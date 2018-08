Defensa cuestiona a Fiscalía por vacíos y omisiones en pruebas

El Tribunal Segundo de Sentencia dará a conocer el fallo sobre el caso “Destape a la Corrupción” el próximo 12 de septiembre, a las 2:00 p.m.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El juicio por el caso “Destape a la corrupción”, mejor conocido como “caso Saca”, concluyó este miércoles, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia tendrá 15 días para resolver la solicitud de la defensa, y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, César Funes, Francisco Arteaga, Jorge Herrera y Julio Rank, conocerán sobre la pena de prisión que pesa ahora sobre sus hombros, al haber admitido culpabilidad en los hechos, tras negociar con la Fiscalía menos años de prisión.

Los imputados, bajo proceso abreviado, esperan que los jueces del Tribunal decidan sobre la pena que oscila entre tres y diez años. Sin embargo, la defensa solicitó que sea menos de lo establecido por Fiscalía, por lo que algunos de ellos podrían purgar una pena que los deje en libertad en unos meses, si los jueces así lo deciden.

En el caso de Pablo Gómez, único imputado que enfrenta un proceso ordinario, la Fiscalía ha solicitado 16 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. No obstante, la defensa se siente confiada de haber demostrado una serie de irregularidades o vacíos en la acusación de la Fiscalía, que determinará la inocencia del excolaborador financiero de Casa Presidencial.

Asimismo, el Tribunal decidirá sobre la responsabilidad civil de 300 millones 347 mil 117 dólares con 17 centavos, para los cinco de los imputados, mientras que en el caso de Julio Rank, la FGR pidió que este devuelva ocho millones 381 mil 130 dólares con 39 centavos y César Funes un total de 1,015,237.78.

En la jornada 17, la defensora de Pablo Gómez, Cindy Rivera, aseguró que “no es posible que el mensajero sea tratado de igual forma que el expresidente, si él solo cumplió órdenes”.

En sus alegatos, la abogada cuestionó que su defendido nunca se benefició con fondos públicos, además que no sabía que se beneficiaron a terceros con los fondos públicos.

“No es sostenible que los fondos hayan entrado a su patrimonio, si existió un beneficio a terceros. Lo que existe es un error de tipo, por lo que solicitamos la absolución por haber incurrido en un error de tipo y de ser contrario, pedimos que se cambie la tipificación del delito, por peculado culposo”, agregó.

Por otro lado, la defensa cuestionó a la Fiscalía General de la República por afirmar que Pablo Gómez haya cobrado cheques a favor del partido ARENA. Ya que los cheques no concuerdan con la cuenta del partido ARENA, ni los depósitos fueron puestos por Pablo Gómez.

Según la defensa, los cheques cobrados por Pablo Gómez fueron cobrados a una hora específica y algunos de los depósitos al partido ARENA fueron antes o varias horas después que el colaborador financiero hiciera la transacción.

Además, se estableció que no existe normativa y regulación sobre los gastos reservados, por lo que no se ha violado ninguna ley, afirmó la defensa.

La Fiscalía, por su parte, en su derecho a réplica, reiteró la solicitud de condena contra Pablo Gómez y para el resto de imputados.

Finalmente, al terminar los alegatos, el Tribunal dejó que los imputados tomaran la palabra, el único imputado que estuvo dispuesto a hablar fue Pablo Gómez, ya que pidió consideración en su caso.

“Reitero que soy inocente de la acusación que me hace la FGR, la Fiscalía está en un error con mi persona. No le he fallado a mi familia, ni al pueblo salvadoreño ni a mi Dios, mi carta de presentación es la honradez”, dijo.