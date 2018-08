Inauguran mural en calle Mons. Romero en Milán

Engelberto Maldonado Pérez

@DiarioCoLatino

“Estoy por todo aquello que pueda servir al pueblo”, es una frase que acompaña una de las fotografías expuestas durante la inauguración del mural destinado a Mons. Oscar Arnulfo Romero, hecho en una calle al noroeste de Milán, con el nombre del mártir salvadoreño.

Con el rostro al centro de los diez metros de mural de colores vivaces e imágenes que retratan la idiosincrasia actual e histórica de El Salvador, los artistas Renacho Melgar y Norverto Ker Arcore, como se hacen llamar, lograron plasmar la expresión de la frase, de tal modo que los pobladores de la zona 7 de Milán puedan servirse del arte popular para conocer al gran humanista cristiano salvadoreño.

Durante la inauguración no faltó la reflexión del padre Alberto Vitale, exponiendo que el gran enseñamiento de Romero fue ponerse de parte de los últimos, y por eso es una gloria que llegue el día de la santificación, con lo cual la Iglesia reconoce que el arzobispo no ha hecho más que aquello que debía hacer. “Romero es pastor, profeta y mártir, estoy convencido que el último adjetivo no hubiera querido tenerlo, tanto así que horas antes de morir ha llorado dos veces, a un amigo estadounidense le había dicho: ‘no soy pronto’”, recordó el padre Vitali.

Monseñor tampoco quería ser profeta pero le tocó hacerlo, pastor significa meterse al lado de la gente necesitada, y el artista lo refleja metiendo en la testa de Romero, como mitra, una mazorca, lo cual indica su deseo de querer que los pobres creyeran en un padre nuestro para poder rezarle comiendo, en dignidad, dijo el estudioso del Mártir.

Los que estamos aquí reunidos hemos luchado por defender a Romero de los que hablaban mal, en adelante debemos defenderlo de los que hablarán bien, porque haciéndolo santo tratarán de sacar un santino bueno para las imágenes, alertó.

Al mártir no le gustaría, continuó Vitali, refiriéndose a la advertencia, y hoy a los salvadoreños nos regañaría porque los pobres siguen siendo maltratados dentro y fuera, por eso también a los extranjeros nos diría “de estar con el oprimido y empobrecido, aclaro que uso el verbo, porque existen pobres debido a que algunos los han empobrecido”.

El padre Vitali lamentó los sufrimientos de los migrantes africanos en el mediterráneo que ningún país europeo quiere y entre ellos las altas instituciones italianas. Y continuó, “pero hoy en esta inauguración del mural me alegra porque para hacerlo posible se ha hecho necesario la colaboración de la institución y eso indica que no todo está perdido. Romero nos diría en este momento que necesitamos siempre resistir contra lo inhumano, concluyó.

La pintora Gothy López, presente en el acto, dijo que el mural presenta mucha simbología interesante como la mazorca en lugar de la mitra, el torogoz con las plumas de la cola cruzando el corazón, las caras de los dioses indígenas, entre otros, que serán apreciados por la comunidad de Milán y nacional.

No obstante, Renacho lamentó que durante la elaboración se acercaron paisanos residentes en las proximidades y comentaron no saber que la calle tenía el nombre de Romero, y decían que no les parecían algunos elementos colocados en el mural, más creo que se avergüenzan o han olvidado la idiosincrasia, la procedencia.

La obra ha sido creada con el apoyo de las autoridades municipales de la zona, el consulado de nuestro país y la organización Lisanga: Cultura en Movimiento, la cual en la actualidad trabaja con una comunidad de Tejutepeque, Cabañas, apoyando un proyecto educativo cultural.

Los creadores del mural explicaron que han utilizado pintura al cuarzo para que dure unos 20 años, pero con los mantenimientos que estarán a cargo del consulado la obra puede tener mucha más longevidad.