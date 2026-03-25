Decretan tres días de duelo en Colombia por muerte de 69 militares

Compartir

Bogotá/ Prensa Latina

El Gobierno de Colombia decretó este martes tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo ocurrido la víspera en Puerto Leguízamo, en el sureño Putumayo.

Así lo informó en su cuenta de la red social X el presidente, Gustavo Petro, quien además de divulgar el decreto con la medida, añadió que las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo.

El gobernante afirmó asimismo que se realizarán los honores militares correspondientes al suceso que actualmente enluta al país.

Las autoridades de Colombia confirmaron hoy que ascienden a 69 los fallecidos como consecuencia del accidente aéreo.

El Ejército Nacional divulgó los 61 nombres de sus integrantes que murieron en el siniestro, que se suman a los seis de la Fuerza Aeroespacial (FAC) y a los dos de la Policía Nacional.

La entidad comunicó que ya culminaron en el sitio del siniestro las labores de búsqueda y rescate que iniciaron ayer después de que un avión Hércules C-130 se precipitara a tierra, pocos segundos tras el despegue y a aproximadamente 1,5 kilómetros del aeródromo del que partió.

Las autoridades divulgaron asimismo que 57 hombres resultaron evacuados: ocho fueron trasladados a Florencia (Caquetá), 49 a Bogotá, entre ellos 19 al Hospital Militar Central y otros 30, cuyo estado no reviste mayor gravedad, fueron conducidos al Batallón de Sanidad Militar.

Por su parte, el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, aseguró que el avión y su tripulación estaban en óptimas condiciones para cumplir la misión.

Detalló que se realizará la investigación técnica, con acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente.

También agradeció la rápida acción de la comunidad de Puerto Leguízamo, así como de la Armada de Colombia, del cuerpo de Policía del departamento, de los bomberos y de la red hospitalaria que, en conjunto, evitaron que la tragedia tuviera mayores consecuencias, según remarcó.

La aeronave siniestrada despegó a las 9:54 (hora local) de ayer y cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en cumplimiento de una misión de transporte de tropa y carga.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...