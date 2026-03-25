Argentinos marchan por memoria y justicia al cumplirse 50 años del último golpe de Estado

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BUENOS AIRES/Xinhua

Miles de personas, junto con representantes de organismos de derechos humanos, colectivos sociales y agrupaciones políticas, se movilizan hoy martes a la emblemática Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instaló una junta militar y gobernó el país hasta el 10 de diciembre de 1983.

Desde la mañana de este martes, la Plaza de Mayo de la capital argentina comenzó a recibir a miles de personas, sumándose organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a nietos nacidos en cautiverio durante el Gobierno militar, además de las Madres de Plaza de Mayo, cuyos hijos fueron desaparecidos durante el Gobierno de facto.

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y centrales sindicales participaron también en la convocatoria en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El acto central de la jornada tiene lugar entre las 16:30 y las 17:00 hora local (19:30 y 20:00 GMT) e incluye la lectura de un documento consensuado entre las diferentes organizaciones participantes.

Se realizan también movilizaciones en otras ciudades del país como La Plata (este), Rosario (centro), Córdoba (centro) y Mendoza (oeste).

En este marco y con un pañuelo gigante con la leyenda «Memoria, Verdad, Justicia» desplegado sobre el balcón de su domicilio en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) salió a saludar a los cientos de militantes que se acercaron hasta ese lugar, donde cumple prisión domiciliaria tras una condena por corrupción.

El Gobierno argentino, en tanto, pidió una «visión integral y respetuosa de aquellos años», además de dar a conocer un video de casi 75 minutos con el llamado a contar «la historia completa» sobre lo ocurrido en la década de 1970.

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