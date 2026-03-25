(241030) -- TIANJIN, Oct. 30, 2024 (Xinhua) -- A drone photo taken on Oct. 30, 2024 shows a view of an intelligent manufacturing base under China Offshore Oil Engineering Company in north China's Tianjin. China's first intelligent manufacturing base for offshore oil and gas equipment was put into full operation on Wednesday in north China's Tianjin Municipality.
Covering an area of about 575,000 square meters, this base built along the coast of the Bohai Sea focuses on producing offshore oil and gas platforms and high-end offshore products such as liquefied natural gas modules, according to its constructor China Offshore Oil Engineering Company (COOEC), a subsidiary of the China National Offshore Oil Corporation.
The base consists of four intelligent production workshops, eight production auxiliary centers, 16 final assembly stations and core facilities such as docks facilitating product transportation via large ships. There are also over 600 intelligent production machines at this base.
The base was constructed in two phases. The first phase of the project was put into use in June 2022, and delivered 35 offshore oil and gas platforms to countries such as China and Canada, with total weight exceeding 87,000 tonnes. (Xinhua/Zhao Zishuo)
QatarEnergy declara fuerza mayor en algunos contratos de gas natural licuado por ataques contra Ras Laffan
24 marzo, 2026
DOHA/Xinhua
QatarEnergy declaró hoy martes fuerza mayor (suspensión o cancelación de obligaciones) en contratos de suministro de gas natural licuado (GNL) luego de los ataques recientes contra las instalaciones de gas en la ciudad industrial de Ras Laffan, informó Al Jazeera.
La información indica que la declaración afecta a clientes en Italia, Bélgica y República de Corea.
Esta medida tiene lugar después de los ataques recientes contra el principal centro de producción de GNL de Qatar, que interrumpieron aproximadamente el 17 por ciento de la capacidad de exportación de GNL del país, señaló el ministro qatarí de Estado de Asuntos Energéticos y director ejecutivo de QatarEnergy, Saad bin Sherida Al Kaabi, quien anunció los daños el 19 de marzo.
Al Kaabi advirtió que la interrupción podría ocasionar pérdidas anuales estimadas en 20.000 millones de dólares y poner en riesgo el suministro a Europa y Asia.
Los ataques forman parte de la actual escalada regional, en la que Irán e Israel están intercambiando ataques contra infraestructura energética, incluidas instalaciones vinculadas al yacimiento de gas iraní de South Pars y sitios en todo el Golfo.
Relacionado
Ver también
Compartir Por Leonel Herrera* Monseñor Rafael Urrutia negó el permiso para que las comunidades y organizaciones …