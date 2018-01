¿QUÉ DEBEN HACER LOS ESTADOUNIDENSES CON DONALD TRUMP?, PUES LA HUMANIDAD LO REPUDIA.

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

1.- ESTÁ CLARO QUE LA ESPECIE HUMANA VIENE CAMINANDO DE MANERA ERECTA SOBRE NUESTRO PLANETA desde hace 15 millones de años (como Homo Erectus). Y continuará su marcha de evolución le guste o no al presidente de Estados Unidos. Pareciera que él quisiera ver a sus alrededores y en todos los países donde asome su vista solo gente blanca que le sirva de espejo. La historia recuerda que en el pasado hubo individuos que tuvieron los mismos delirios que hoy tiene Donald Trump. Para muestra citamos a Adolfo Hitler, que soñaba con que la “raza aria” gobernara al mundo, y ambos Trump y Hitler son de descendencia alemana.

2.- ES EVIDENTE QUE A DONALD TRUMP LE COGIÓ LA TARDE EN EL CONOCIMIENTO de la historia de la especie humana, y hasta hoy no sabe que África es un continente de 54 países al que llamó “hoyo de mierda”, y es la cuna de la humanidad. Específicamente, la especie humana nació en el Valle del Rift, que es una región de 4,830 kilómetros de extensión que empieza en Sudáfrica y se prolonga hasta Somalia, cerca del nacimiento del río Nilo. Aquella región de África Oriental se caracteriza por ser de aguas exteriores e interiores, expresadas en lagos como el Malauí, Tanganica, Victoria, etc., y en sus alrededores está situada una docena o más de países.

3.- EL PRESIDENTE DONALD TRUMP, QUE SEGURAMENTE NO FUE A LA ESCUELA, Y SI FUE ESTUVO TODO EL TIEMPO EN LA LUNA, no sabe que la ficha técnica de la especie humana está caracterizada por la ciencia desde hace siglos. Quedó establecida así: 1) En el orden suprafamiliar hubo, aunque le pese a Trump, cinco grandes familias de simios de los cuales él mismo proviene; y de estos surgieron los hominoides. 2) La siguiente etapa fue la familia, que produjo tres grandes especies de homínidos. 3) La siguiente fase creó el género australopiteco y de allí surgió el Homo. 4) El siguiente estadio creó la base de la especie humana que produjo tres géneros, y que son: a) Homo Habilis, b) Homo Erectus, c) Homo Sapiens, o sea este último, el hombre que piensa, donde evidentemente Trump, el presidente de Estados Unidos, todavía no ha llegado.

4.- EN CUANTO A LA MENCIÓN DE TRUMP QUE YA QUEDÓ EN LA HISTORIA AL INSULTAR A EL SALVADOR Y HAITÍ, a los que también llamó “hoyos de mierda”, debe saber que la especie humana es única, y que hasta hoy solo existe en el planeta Tierra. El propio territorio de Estados Unidos tuvo sus primeros humanos, que no eran blancos de ojos azules ni pelo rubio hace 25,000 años, de acuerdo a la investigación científica de Stephen Oppenheimer en su libro de fama mundial Los Senderos del Edén, que es una de las autoridades contemporáneas de la Ciencia Antropogénica, que estudia el Origen de la Especie Humana. En el planeta tierra hubo y hay una sola especie humana, como ya dijimos, nacida en África, y no en el Jardín del Edén, como quizás lo ha creído Trump. Nuestra especie llegó a este continente mucho antes de la irrupción de los invasores europeos, y se llamaba Abya Yala (que significa “Tierra de Sangre Vital”). El hombre entró como inmigrante en nuestro continente sobre el Estrecho de Bering cuando no existía ningún muro que detuviera a nadie, a través del norte, de lo que ahora es Rusia. Esto es lo que se conoce en Antropogenia con el nombre de Ecumene Pobladora de la Tierra.

5.- COMO HEMOS PLANTEADO EN EL TÍTULO DE ESTA COLUMNA ¿QUÉ HACER CON TRUMP descendiente de inmigrantes, hoy presidente de Estados Unidos? En primer lugar, decídanlo ustedes ciudadanos de Estados Unidos. ¿Se le manda a la escuela para que le enseñen el abc de la cultura o se le destituye del puesto de presidente de Estados Unidos, donde en mal momento ha ido a caer, como una sombra inmigrante soplada por los vientos de Alemania que le llevaron a la Casa Blanca? Trump es descendiente de Frederic Trump, su abuelo proxeneta que hizo enorme fortuna sembrando prostíbulos durante la fiebre del oro desde Seattle hasta el Klondike. O sea que la descendencia de Trump no es nada honorable como él lo afirma, y sí muy delincuente, hasta con sus padres del Ku Klux Klan, asesinos de negros por ser racistas.

6.- COMO TODO MUNDO SABE, EL IMPERIALISMO DE ESTADOS UNIDOS representa un gran peligro para la humanidad. Teniendo Donald Trump, como presidente, bajo su poder enormes arsenales de armas de destrucción masiva, las podría utilizar en un impredecible ataque de locura. ¿Recuerdan que hace poco afirmó que destruiría completamente a Corea del Norte? Ciudadanos de Estados Unidos, ustedes sabrán lo que pueden hacer con su “lunático presidente” ya que el mundo entero lo ha calificado como enemigo número uno de la humanidad.

