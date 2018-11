De los Cobos: sería un fracaso no clasificar a Copa Oro

Manahen González

@ManahenGza

Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador, compareció ayer ante los medios y habló, entre otros temas, sobre el difícil panorama de la selecta para clasificar a la Copa Oro.

De momento, El Salvador se sitúa 12 en la tabla general de la Liga de Naciones CONCACAF y está fuera de los puestos de clasificación, ya que únicamente clasifican los primeros 10 lugares.

Por ello, el panorama de la selecta no es muy alentador y tendrá que ganar, si o si, el duelo ante Jamaica, pactado para marzo del próximo año en el estadio Cuscatlán, si quiere avanzar a la Copa Oro; pues de lo contrario, De los Cobos registrará su primer fracaso al frente de la azul y blanco.

“Saldremos obligados a ganar ante Jamaica, porque sería la última posibilidad para ir a Copa Oro. Y claro, sería un fracaso no clasificar a Copa Oro, porque, cuando no logras un objetivo, siempre será un fracaso y no temo asumir las consecuencias de toda esta situación”, expresó sin titubear el técnico azteca.

Eso sí, De los Cobos dijo que habrá que esperar como termina la jornada 3 de la Liga de Naciones CONCACAF, para hacer cuentas y calcular si los seis puntos que posee la selecta alcanzan para clasificar a Copa Oro.

“Hay que esperar como termina la jornada de la Liga de Naciones, porque confiamos que los seis puntos nos permitan estar, aunque sea al límite, con posibilidades de clasificar a Copa Oro, pero todo depende de ganar el partido ante Jamaica”, puntualizó el técnico mexicano.

Sobre el duelo de esta noche ante Haití, Carlos de los Cobos dijo que servirá para que la selección tenga “crecimiento” y como un fogueo con miras al duelo ante Jamaica del próximo año.

“Sabemos que nos enfrentamos a una selección de buen nivel y que nos servirá para prepararnos para el duelo contra Jamaica por la Liga de Naciones, ya que Haití tiene similitudes con Jamaica”, expresó el estratega.