David Rivas afirma que es víctima de venganza política

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Juzgado Séptimo de Instrucción negó medidas alternas a la detención al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia David Rivas, quien reafirmó su inocencia. La Fiscalía, bajo la administración de Douglas Meléndez, acusó al periodista David Rivas de ser parte de una supuesta “estructura bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Funes, para el desfalco de 351 millones de dólares”.

“Soy inocente, he sido víctima de una cadena de venganza política. Ya perdoné al fiscal (Douglas Meléndez) y solo espero que se haga justicia, el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar y espero que me den la libertad”, dijo el periodista.

“Me presenté voluntariamente. No tengo nada que ocultar”, prosiguió Rivas, quien asistió ayer a una audiencia especial al Juzgado Séptimo de Instrucción para revisar las medidas impuestas por el Juzgado Quinto de Paz, el cual ordenó detención provisional en su contra.

El Juzgado declaró “no ha lugar” a la petición de Rivas de obtener medidas alternas a la detención, porque los abogados defensores no lograron acreditar correctamente la documentación sobre los arraigos familiares, domiciliares y laborales, que indiquen la voluntad del procesado de someterse al proceso.

Rivas es acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y activos, por haber sido el secretario de Comunicaciones del expresidente Mauricio Funes y es parte de las 32 personas vinculadas a la operación denominada por la Fiscalía como “saqueo público”. La Fiscalía sostiene que varios empleados, colaboradores cercanos y familiares del expresidente Funes percibieron dinero proveniente de Casa Presidencial.

“Nunca me apropié de un solo centavo, los 28 cheques que dice Fiscalía que salieron a mi nombre fue para pagar empleados. Ya que en Casa Presidencial a algunos empleados se les daba sueldo en efectivo. Porque tenían sueldo muy bajo”, explicó Rivas.

El exsecretario aseguró que estos empleados a los que se les pagaba en efectivo eran herencias de los gobiernos anteriores, desde los gobiernos de Armando Calderón Sol y Francisco Flores. “La Fiscalía ha dicho que tengo una cuenta personal en el Banco Hipotecario donde me depositaron 40 mil dólares, quiero decirle al pueblo que nunca hice una transacción. Me la abrieron y nunca la utilicé”, agregó.

De igual manera, el imputado asegura que el fiscal general Douglas Meléndez ha sido manipulado por los poderes fácticos de este país y son los poderes que lo abandonaron y no lo reeligieron.

“Perdono al fiscal, porque fue susceptible a las presiones que tuvo. Por lo que pido al juez que haga justicia, no puede tener a alguien en prisión que no ha cometido delito, y al nuevo fiscal (Raúl Melara) le pido que revise muy bien el caso. Porque no solo es mi caso, hay varias personas que han sido acusadas injustamente”, dijo el exfuncionario.

Rivas se presentó por voluntad propia el 14 de junio del 2018 al Juzgado Quinto de Paz, desde esa fecha guarda prisión en el centro penal La Esperanza, en San Luis Mariona, donde permanecerá hasta la audiencia próxima. Sin embargo, la Defensa de Rivas manifestó que apelará la resolución del juzgado porque no están conformes.