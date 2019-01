Comandos de Salvamento inicia el 2019 en números rojos

Sonia Escobar

@Escobar2610S

Comandos de Salvamento, una de las principales instituciones de socorro del país, ha iniciado el 2019 con fondos deficientes debido al recorte presupuestario por parte de la Asamblea Legislativa, informó el director institucional Roberto Cruz.

La rapidez, capacidad de su personal y la eficiencia para atender cualquier llamado de emergencia son algunas de las características por las que Comandos de Salvamento ha sido reconocido por la población a lo largo de los años. Sin embargo, algunas de sus actividades se han visto afectadas debido a la falta de presupuesto para operar al cien por ciento.

Según Cruz, hasta el año 2016, la entidad de socorro recibía un presupuesto de 395 mil 430 dólares anuales, por parte de la Asamblea Legislativa, para cubrir las necesidades operativas y administrativas de las 31 delegaciones con las que cuenta en todo el país, pero desde el 2017 dicho monto se redujo a 300 mil dólares.

“Entre las 31 delegaciones, nosotros tenemos que distribuir el presupuesto para combustible, pago de alquiler de las casas, reparación y mantenimiento de vehículos, insumos médicos y todo lo necesario para poder operar y brindar nuestros servicios a la población que los requiera. Asimismo, tenemos que pagar el sueldo a los operadores, que en total suman 35”, destacó.

Falta de apoyo

En un intento por conseguir un aumento para el presupuesto de 2019 y volver a operar al cien por ciento, representantes de la institución de socorro acudieron a la Asamblea Legislativa a mediados del 2018, para reunirse con representantes del FMLN y de Arena, sin embargo, dichos esfuerzos no rindieron frutos.

“Desde el mes de julio (2018) tuvimos reuniones con representantes de las diferentes fracciones. Nos reunimos con Ana Yanci Urbina, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, y ella nos había dicho que por lo menos, lo que se nos había quitado del presupuesto lo iban a poner para nivelarlo y que este año nuevamente obtuviéramos los 395 mil 430 dólares. También el diputado de Arena José Andrés Hernández nos sugirió elaborar una carta dirigida al doctor Vaquerano (Donato Vaquerano, diputado de Arena) y que él se la entregaría para que interviniera por nuestra institución pero eso no sucedió”, lamentó el directivo.

Debido a que los fondos provenientes del Estado se les otorgan en 4 pagos y estos no alcanzan a cubrir las necesidades mensuales, la directiva de la institución se ha visto en la necesidad de acudir a otras instancias para obtener préstamos y de esa manera seguir operando.

Las consecuencias

El cierre de la base de operaciones en Suchitoto, ambulancias fuera de circulación por falta de repuesto, equipo hidráulico fuera de uso por estar dañados y no contar con los recursos por un bajo presupuesto son consecuencias y no se descarta la posibilidad de cerrar otras bases de operaciones.

“Antes solo en nuestra base central contábamos con 9 ambulancias, pero hoy por hoy, solo tenemos 3 disponibles, ya que varias están dañadas y no tenemos para comprar los repuestos.

De nuestros 5 equipos de rescate, dos están arruinados y estamos tratando de repararlos. Todo eso nos dificulta atender las emergencias. También hay delegaciones de Comandos de Salvamento que aunque uno no quiera no pueden mantenerse más y hay que cerrarlas para nivelarnos porque no tenemos el apoyo del Estado a pesar que ellos ven nuestros esfuerzos”, dijo el director institucional.

El costo de atender una emergencia

Traslado de pacientes a hospitales o unidades de salud, rescates verticales, rescates simples, atención y traslado de víctimas de accidentes vehiculares, rescates acuáticos, apoyo en caso de incendios y desastres naturales, son algunas de las labores que realizan los voluntarios de Comandos de Salvamento y cada una representa costos para la institución.

Se estima que solo el traslado de un paciente hacia un hospital puede llegar a tener un costo de 250 dólares, mientras que la atención de emergencias en las que se requiere el uso de equipo de rescate puede tener un costo de entre $750 y mil dólares. Costos que la institución asume ya que los servicios que presta son gratuitos.

Llamado al gobierno central

y a las personas solidarias

Roberto Cruz, en nombre de Comandos de Salvamento, aprovecho para hacer una petición especial al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén y así buscar el apoyo para seguir con las labores de rescate y atenciones prehospitalarias que brinda el organismo de socorro.

“Queremos que el presidente nos dé la oportunidad de explicarle cuáles son nuestras necesidades. Nosotros le hemos apoyado en activadades como el Buen Vivir y hemos estado siempre a disposición en momentos de tragedia que han afectado a nuestro país. Hoy le pedimos que nos escuche y que nos brinde su apoyo para seguir operando con normalidad, para seguir sirviendo al pueblo salvadoreño”, enfatizó Cruz.

Asimismo, hace un llamado a la población en general y a todas aquellas organizaciones y fundaciones que quieran solidarizarse con la causa y apoyar económicamente a Comandos de Salvamento.

“Invito a todas aquellas personas solidarias a que se acerquen a nuestra base central, que conozcan un poco más de nosotros y conozcan más de nuestro trabajo. Aquí mismo podrán ver las condiciones en las que se encuentran nuestros equipos y que vean que la necesidad es grande”, dijo Cruz.

Quienes estén interesados en donar pueden llamar al 2133-0000.