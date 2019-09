Cristian Castro revive éxitos de Juan Gabriel

SONY MUSIC @SAmigosCoLatino

Uno de los íconos de la música mexicana viene a nuestro país con un homenaje a otro grande de la historia musical, Cristian Castro cantará los éxitos del divo de Juárez Juan Gabriel, mañana por la noche en CIFCO será el punto de encuentro.

Cristian Castro con su nuevo álbum Mi tributo a Juan Gabriel. Una producción hecha con magistrales interpretaciones de muchos de los extraordinarios éxitos del más grande de México, el admirado Juan Gabriel. De este disco se desprende su primer sencillo “He venido a pedirte perdón”.

Gracias a mi abuela quiero tanto a Juan Gabriel, es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella”, comentó Cristian.

En palabras de Gustavo Farías director y realizador musical del álbum: “Realizar un homenaje al autor más prolífico de la historia musical mexicana es en sí un compromiso muy serio, sin embargo, rendir tributo a su gran voz, al gran cantante que fue Juan Gabriel con sus más de 40 años de carrera, es aún todavía más serio y ambicioso. No me hubiera atrevido a hacerlo a menos que el artista tuviera el rango de voz que se requiere para hacer realmente justicia a el arte y genialidad de Juan Gabriel.

“El disco entero de Cristian lo realizamos en los tonos originales de Juan Gabriel. Por este simple hecho, este homenaje es en realidad un verdadero tributo no solamente a sus hermosas e icónicas canciones sino también a su increíble y genial talento que fue Juan Gabriel como cantante e intérprete.”.

Cristian Castro:

Cristian Castro ha cosechado una gran cantidad de éxitos a lo largo de su carrera, entre los cuales sobresalen 45 primeros lugares en el ranking del Top Latin Songs, lo que lo posiciona como el 3.er cantante de habla hispana más destacado de la historia del Billboard, logrando, hasta la fecha vender cerca de 25 millones de discos alrededor del mundo y haciéndose acreedor de más de 65 Discos de Oro y 31 Discos de Platino, entre otros tantos honores.

Con su quinto álbum de estudio, Lo mejor de mí (1997), producido por Rudy Pérez, con canciones como “Si Tú Me Amaras”, “Amaneciendo en Ti”, “No Hace Falta”, “Yo Quería”, rompió récord de ventas, premios, listas de popularidad y varias semanas de permanencia en las emisoras de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España. Todos los sencillos de este álbum consiguieron el primer lugar en Billboard, llegando incluso a competir entre sí por los primeros lugares de preferencia, y en otras importantes listas de la industria con canciones como: “Después de Ti… Qué?”. “Volver a Amar” y “Por Amarte Así”. Este álbum también es nominado a los Billboard Latin Music Awards y conquistaría, prácticamente, los premios más relevantes de la música, siendo reconocido en gran cantidad de países con Discos de Oro, Platino y Doble Platino.

Mi Vida Sin Tu Amor, producido por Kike Santander ganó Premios Lo Nuestro, obtuvo 8 nominaciones al Grammy Latino y todos los trofeos del Festival Viña del Mar en ese mismo año.

En esta misma línea, su siguiente álbum titulado Azul (2001) se convierte rápidamente en un fenómeno, obteniendo numerosos Discos de Platino y Oro en España y en la mayoría de los países latinoamericanos. Incluso, en 2002, luego de una aclamada presentación en la Fiesta Broadway de Los Ángeles, da comienzo a una exitosa gira que lo lleva a recorrer casi todos los países de América y la península ibérica, colocando definitivamente al cantante mexicano dentro del más alto nivel de los artistas latinos.

Entre 2005 y 2007, Cristian edita dos discos más: Días Felices y El Indomable, mientras que en abril de 2009 lanza al mercado El Culpable Soy Yo. Esta última producción sería, hasta ese momento, la más ambiciosa de su carrera en cuanto al nivel artístico y musical, ya que había contado con ayuda de productores notables, de la talla de AB Quintanilla III, Armando Ávila, Kiko Cibrián y Christian Leuzzi. También le produce Emilio Estefan.

Entre sus más renombrados éxitos en el mundo de la música de habla hispana están “Volver a Amar” “Por Amarte así” “No hace falta” “Yo Quería” y “Lloran las rosas” y “Amaneciendo en Ti”, en la época de Rudy Perez.

Pero los éxitos serían aún mayores a partir de 2008, ya que tras cantar en los Premios Grammy Latino durante el homenaje a José José, a quién considera como su padrino artístico, lanza, también en su honor, la edición de sus 13° y 14° álbumes de estudio: Viva el Príncipe (en 2010) y Mi Amigo El Príncipe (en 2011).

En 2016 lanza el disco Dicen en un momento donde Cristian demuestra mayor madurez en la voz, haciendo gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica reafirmando el porque es considerado el mejor intérprete de América Latina.

En 2017 participa en una exitosa gira por todo Argentina con un Homenaje al Ídolo Sandro de América denominada Cómo lo Hice Yo, con llenos totales y entregándose tanto el público como él mismo con su estilo único al interpretar de estas canciones que hizo grandes Sandro. En este mismo año tiene una participación especial como actor e Interprete en la serie de FOX “Run Coyote Run” a estrenarse en septiembre de este año.

Cristian se ha presentado en los escenarios más importantes a nivel mundial tales como Gibson Amphitheatre CA, Greek Theatre LA, James Knight Center MIAMI, Radio City Music Hall NY, Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Auditorio Telmex GDL, Arena Monterrey MTY, Auditorio Luna Park, DirectTV Arena en Buenos Aires, Auditorio Caupolican y Movistar Arena en Santiago de Chile, así como en los más prestigiados venues de toda América Latina, Estados Unidos y España.

Tracklist de Mi tributo a Juan Gabriel:

1 Yo No Sé Qué Me Pasó

2 Busca un Amor

3 Con Tu Amor*

4 He Venido a Pedirte Perdón*

5 Siempre en Mi Mente*

6 Adiós Amor, Te Vas*

7 Yo No Nací para Amar*

8 Queriendo y No

9 Abrázame Muy fuerte*

10 Te Sigo Amando*

11 Tú a Mí No Me Hundes

12 Estoy Enamorado de Ti

13 Medley: Caray/Esta Noche Voy a Verla/Juntos/Caray*