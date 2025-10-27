Conmemoran Día del Defensor de DDHH en medio de persecución

Compartir

“Se empezó con una labor por parte del gobierno de estigmatizar, desprestigiar, criminalizar y perseguir a personas defensoras de derechos humanos, también crear normativas que no favorecen esta labor”

Alma Vilches

Cada 26 de octubre desde el año 2013 en El Salvador se conmemora el Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humano, sin embargo, en esta ocasión el día fue recordado por las organizaciones de la Comisión Pro Memoria Histórica de El Salvador, en medio de las condiciones graves de persecución, intimidación y criminalización que viven quienes ejercen esta labor en el país.

Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández», indicó que en los últimos años cerca de 71 personas defensores de derechos humanos han sido víctimas de persecución, intimidación, criminalización y encarcelamiento en el país, debido a que el gobierno inició una política de desprestigio, discriminación y estigmatización a esta labor.

“No hay condiciones para el trabajo de defensores de derechos humanos en el país, ahora las normativas creadas no nos favorecen como la Ley de Agentes Extranjeros, pero se puede sumar otras, la Ley de Minería, la Ley de los Datos Digitales, también las reformas constitucionales no abonan a un clima de seguridad en el trabajo de defensores de derechos humanos, es lamentable que se tenga una política en esa línea”, sostuvo.

Díaz dijo que actualmente hay una negligencia del Estado porque está en la obligación de proteger la labor de defensores de derechos humanos, pues hay tratados internacionales, declaraciones y pronunciamientos en el Sistema de Naciones Unidas Interamericanas que así lo señalan.

A criterio de Díaz, este día también es importante hablar de la memoria histórica y reivindicar el trabajo de quienes han estado en la defensa de derechos humanos, porque es una labor legítima reconocida en la legislación salvadoreña, sin embargo, la actual Asamblea Legislativa archivó la propuesta para la protección de defensores de derechos humanos, elaborada por la sociedad civil y presentada en 2018.

“Estamos en un Estado donde hay una concentración de poder y autoritarismo que no va de la mano con voces críticas, y con la defensa de los derechos humanos, el trabajo del gobierno ha sido desprestigiar y atacar esta labor, que ha ido escalando y se ha llegado hasta criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos”, reiteró.

Según Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), es importante recordar a personas que lucharon durante 12 años del conflicto armado en el país, entre los principales defensores de Derechos Humanos en El Salvador está, Monseñor Romero, Marianella García Villas, Ana Daisy Molina, José Roberto Rivera Martelli, Ramón Valladares.

También, se conmemora el asesinato de Herbert Anaya Sanabria, ocurrido el 26 de octubre de 1987, quien fue coordinador de la CDHES, así como Febe Elizabeth Velásquez, secretaria general de FENASTRAS, asesinada el 31 de octubre de 1989.

“No podemos dejar de seguir luchando, el defensor y defensora de los derechos humanos debe estar consciente de que el riesgo es contundente aún en la actualidad en cualquier rincón del mundo, por las denuncias sobre violaciones graves que se pueden cometer en un país democrático, aunque en El Salvador no vivimos en un país democrático, desde hace muchos años es lamentable la situación”, enfatizó.

A la vez, explicó que el trabajo de un defensor de derechos humanos es recabar información y solicitar el esclarecimiento a las instancias quienes tienen la responsabilidad de verificar y sancionar los casos de graves violaciones cometidos en el país, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde se volvió a elegir a la misma persona para dirigirla.

Lamentó la falta de independencia de los órganos del Estado porque las instituciones están bajo la dirección del Ejecutivo, los defensores de derechos humanos corren riesgo de ser perseguidos y encarcelados, debido a la policía es obediente a los intereses del gobierno y no a garantizar una verdadera seguridad

“Ahora son circunstancias al igual que durante los años del conflicto armado, los defensores y defensoras de los derechos humanos arriesgaron muchísimo, ese es el riesgo que hoy en día todavía tenemos quienes trabajamos por la defensa de los derechos humanos”, aseguró Montenegro.

La Asamblea Legislativa aprobó en 2013 el decreto N°288, reconociendo que en el país, muchas personas han dedicado sus mejores esfuerzos a defender y promover los derechos humanos, contribuyendo de esta manera, a la construcción progresiva del Estado democrático y constitucional de derecho en el país.

Además, señaló que en El Salvador, han existido prominentes defensores y defensoras de los derechos humanos, encarnando los ideales y sacrificios del significado de su lucha, siendo adecuado honrarles con la conmemoración de un día dedicado a esta sensible y noble labor.

