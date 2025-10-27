Resistencia Digital impulsa en redes sociales rechazo a la corrupción 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La organización Resistencia Digital llevó a cabo este fin de semana el “Plantón digital contra la corrupción”, donde que la población publicará un video o texto en redes sociales usando el Hashtag #NoALaCorrupción.

Ondina Ramos, representante de Resistencia Digital, dijo que la corrupción produce más hambre y miseria, afecta los derechos humanos, pues por cada dólar robado por un corrupto, un salvadoreño deja de comer o un enfermo no obtiene la medicina que requiere para vivir o aliviar su dolor.

“Los corruptos utilizan el dinero que está destinado a educación, salud, infraestructura y otros servicios públicos para beneficio personal, hay que decirlo con claridad, la corrupción también mata porque el corrupto no solo le roba al Estado sino le roba al pueblo”, aseguró.

Asimismo, señaló que la corrupción es uno de los grandes desafíos enfrentado por los salvadoreños y un gran reto para la democracia, esta práctica genera tremendas perversiones en el uso de los recursos públicos y altera la implementación de las políticas públicas, implica costos para la población en especial para los sectores más vulnerables.

A criterio de Ramos, la corrupción es tan grande que en las planillas de instituciones nombran amigos, parientes y personas de su mejor interés, mientras los estudiantes caminan en lodazales por calles en total deterioro, sin uniformes ni alimentos.

“La corrupción incentiva que la gestión pública esté al servicio del mejor postor y no de toda la sociedad, hace que el Estado no compre lo necesario para la gente a buenos precios, sino se adquieren bienes inservibles o a precios inflados. La corrupción hace que el dinero que pagamos en impuestos no se vea reflejado en obras”, externó.

La representante de Residencia Digital consideró que la corrupción no se va a derrotar con quejas, es necesario tomar parte e involucrarse en

las instituciones correspondientes para hacer esos cambios, que hoy en día implican un riesgo para la seguridad de las personas valientes.

“Exijamos que los políticos rindan cuentas y no pongan en reserva la información, que por derecho a los salvadoreños nos corresponde fiscalizar, el pueblo ya no quiere discursos bonitos, lo que se necesitan son acciones concretas y viables que permitan el desarrollo económico de cada hogar”, manifestó.

El youtuber, conocido en redes sociales como Don Roque503-Perfil personal, enfatizó que esta actividad no se trata de una postura política, sino de poner un alto a la corrupción, que por años ha hecho daño al pueblo salvadoreño y continúa con el actual gobierno.

“En este evento digital estamos exigiendo una pena máxima para el político corrupto de 50 años de cárcel, sea quien sea, la mamá de Carlos Abarca no ha encontrado a su hijo porque hay corrupción de por medio, en el caso de MOVIR, los inocentes presos no han tenido respuesta y no quieren dejarlos libres por causa de la corrupción”, agregó.

El youtuber sostuvo que por décadas los malos elementos en los diferentes partidos políticos han hecho un desastre y saqueado El Salvador, este gobierno prometió que la situación sería diferente, pero de repente los funcionarios compraron terrenos y propiedades de gran valor, volviendo a repetir la historia de corrupción.

