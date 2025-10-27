Organizaciones confirman que Santos Melara no ha fallecido 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante el rumor del fallecimiento en prisión de José Santos Melara, conocido como Pepe, las organizaciones sociales afirmaron que el dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz no ha muerto, su condición de salud es estable, pese a las enfermedades crónicas que padece y no recibir la atención médica adecuada.

Melara fue capturado el 30 de mayo de 2024 acusado de supuestos actos de terrorismo que cometerían los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, durante la toma de posesión de Nayib Bukele, a lo largo del proceso penal arbitrario que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto en su contra, se le exigió al Tribunal de manera íntegra supervisar el estado de salud, debido a las enfermedades crónicas.

“No se sabía si Pepe había fallecido o estaba grave en el hospital, gracias a Dios está estable, su condición de salud respecto a la diabetes y otras enfermedades crónicas que padece le han causado mella en su cuerpo, pero está con vida y está resistiendo como lo estamos haciendo todos los salvadoreños a este régimen”, afirmó Fran Omar Rodríguez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

Consideró que debido al pronunciamiento y denuncia de las personas en redes sociales, fue posible conocer sobre la salud de Santos Melara, ya que igual situación ocurrió con Atilio Montalvo, integrante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz capturado en la misma fecha, y cuya salud está desmejorada al no recibir la atención adecuada por las enfermedades crónicas que padece, ahora goza de medidas sustitutivas a la detención.

“Las condiciones de la cárcel no son las adecuadas para personas con enfermedades crónicas y eso también conlleva a una situación de tortura, denunciamos la tortura que está ejerciendo el gobierno contra estas personas que en condición grave han sido capturadas, y la tortura sobre sus familias por la incertidumbre que tienen por la salud de sus seres queridos”, enfatizó el representante del BRP.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) pidió al Tribunal Primero contra el Crimen organizado de San Salvador, un reconocimiento médico e informe de salud de carácter urgente, del preso político José Santos Melara, detenido de manera arbitraria por el gobierno de Nayib Bukele.

Además, exigió a Centros Penales dar información sobre este caso y respetar el derecho a la salud de los presos políticos y procesados.

