Manuel Flores enfatiza que no lo intimidarán ni callarán

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, destacó, en su conferencia de prensa de este lunes, que no lo callarán, a pesar de que existe la amenaza de una demanda de un grupo que dicen llamarse “intelectuales”.

Es de recordar que la semana pasada, el “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, que se autollaman “intelectuales”, informó que presentarían en los próximos días, una demanda en los tribunales contra el secretario general del FMLN, Manuel Flores, por $250 mil por supuestamente afirmar que este grupo era financiado por instituciones del Estado, “lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros”, señaló.

Este lunes, en conferencia de prensa, el dirigente político sostuvo que, si este grupo va a presentar la demanda, “que lo haga rápido” pero “presenten las pruebas”.

Flores instó a los miembros del círculo a que “vean el video antes”, pues “no les vaya a salir el tiro por la culata”, ya que en el boletín que este grupo publicó en redes sociales catalogan al partido FMLN como “una fuerza delincuencial”. En ese sentido, Flores informó que la militancia “se está preparando para demandarlos, porque nuestra militancia no es delincuente, el partido no es un movimiento delincuencial, eso lo tienen que demostrar también”.

Flores destacó que no sabe a ciencia cierta si esta demanda la utilizan para intimidar o callar al FMLN. Pero lo cierto, dijo, es que no los callarán ni a él ni a su militancia. “No sé si van a intimidar al secretario general del principal partido de oposición; no me van a intimidar, no me van a callar ni a mí, ni a mi militancia, ni a los simpatizantes, ni al pueblo, no pretendan callar al pueblo, escúchenlo”, arremetió Flores.

