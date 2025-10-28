30 periodistas que encarnan la lucha por una información medioambiental libre

Compartir

Anne Bocandé

Directora editorial de RSF

Desde Camboya hasta la Amazonia, pasando por Francia o Egipto, los periodistas que cubren temas relacionados con los recursos naturales, su explotación o su protección, sufren trabas al ejercicio de su labor, son amenazados, detenidos, agredidos e incluso encarcelados o asesinados. Reporteros Sin Fronteras (RSF) destaca a 30 profesionales de la información que han sido víctimas de estos ataques durante los últimos 12 meses por cubrir temas medioambientales. Con motivo de la COP 30, que se inaugurará el próximo 10 de noviembre en Belém (Brasil), RSF hace un llamamiento a los Estados para que la defensa de la información medioambiental fiable y de los periodistas que la cubren sea un eje crucial de la lucha contra el cambio climático.

Explotación ilegal de tierras, extracción de oro, deforestación o contaminación… Son muchos los periodistas que investigan e informan sobre temas de gran relevancia relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales y su gestión en todo el mundo. Debido a ello, son regularmente víctimas de trabas al ejercicio de su labor, amenazas o ataques . En la última década, cerca de 30 periodistas que trabajaban en estas cuestiones han sido asesinados, según datos de RSF, como en la India, por investigar la llamada “mafia de la arena”, o en la Amazonia, mientras cubrían la deforestación. A algunos se les impide acceder a un territorio porque se interesan por estos temas, mientras que otros sufren agresiones cuando cubren manifestaciones contra el cambio climático. Las detenciones arbitrarias siguen siendo también una de las principales amenazas que sufren estos profesionales de la información.

Cuando se acerca la conferencia COP30 y para hacer frente a este problema global, RSF recopila 30 casos emblemáticos de periodistas que han visto entorpecida, en mayor o menor medida, su cobertura de cuestiones medioambientales en 2025.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo recientemente un llamamiento para luchar contra la desinformación climática. Reporteros Sin Fronteras (RSF) reitera que, para ello, es necesario que la protección de la información fiable sea una prioridad en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, ya sea en Ucrania, Camboya, Ghana o Brasil, los periodistas que investigan cuestiones medioambientales se enfrentan cada día a la censura, las amenazas y, en ocasiones, a la muerte. Estas valientes voces, portadoras de información de calidad, son indispensables para denunciar la contaminación, la deforestación, las expropiaciones ilegales o los estragos causados por la minería. Son esas voces las que, a pesar de las intimidaciones y la violencia, permiten que el mundo conozca la verdad sobre la crisis climática. A pocos días de la apertura de la COP 30, es más que urgente que nunca que los Estados se comprometan con la integridad de la información y la protección de los periodistas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...