Lempa vivo: organización comunitaria y defensa ambiental del río lempa

Tras 40 meses de trabajo en el corredor hídrico del río Lempa, el proyecto Lempa Vivo cerró oficialmente su ejecución dejando como principal resultado comunidades más organizadas para la defensa ambiental en cuatro humedales estratégicos del país.

La iniciativa, ejecutada por ISCOS con financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), intervino en Güija, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre, combinando restauración ecológica, producción agroecológica y fortalecimiento organizativo.

La directora de ISCOS El Salvador, Evelyn Rivera, calificó el proceso como “un hito importante en el tema ambiental para el país”, al destacar que no solo se desarrollaron estudios científicos clave para la toma de decisiones, sino que se logró articular instituciones, pequeños productores y comunidades en torno a la protección del territorio.

Uno de los ejes centrales fue precisamente el fortalecimiento de la organización local: 120 Unidades de Producción Familiar adoptaron prácticas agroecológicas, se consolidaron cinco Mesas de Manejo de Fuego para la prevención de incendios y se impulsó la Red CECoP, promoviendo la participación juvenil en la defensa de los ecosistemas.

Giuseppe Nerilli, representante de AICS en El Salvador, subrayó que la sostenibilidad ambiental depende de que las comunidades asuman un rol protagónico. En la misma línea, Enrico Garbellini, de ISCOS Italia, destacó que la cooperación debe dejar capacidades instaladas y estructuras organizativas que continúen activas más allá del financiamiento.

En términos concretos, el proyecto restauró más de 100 hectáreas, fortaleció procesos productivos sostenibles y acompañó la gestión para la declaratoria de dos nuevos sitios Ramsar: la presa 15 de Septiembre y la presa 5 de Noviembre, ampliando la protección internacional de humedales vinculados al río Lempa.

Con su cierre formal, Lempa Vivo concluye una etapa, pero deja en marcha redes comunitarias, productivas y juveniles que continúan defendiendo el agua y los ecosistemas del país.

