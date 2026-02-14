ONU alerta sobre impacto de bloqueo de EEUU a Cuba

Ginebra/Prensa Latina

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba y el recrudecimiento del cerco económico, comercial y financiero que sufre la isla desde hace décadas.

En un comunicado, la portavoz de ese organismo, Marta Hurtado, expresó su preocupación por las consecuencias de esas acciones para el país caribeño y advirtió sobre los riesgos que las mismas traen para sectores esenciales como la salud.

Además, consideró que el impacto prolongado y sostenido del bloqueo norteamericano genera dificultades económicas y agudiza las problemáticas existentes.

También señaló que muchos servicios dependen de la importación de combustible, impedida por Washington.

Las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias se encuentran en riesgo, al igual que la producción, el suministro y el almacenamiento de vacunas, hemoderivados y otros medicamentos sensibles a la temperatura, indicó.

El alto comisionado Volker Türk reitera su llamado a levantar todas las medidas unilaterales debido a su impacto amplio e indiscriminado en la población, señala el texto.

Además, afirma que las acciones de ese tipo constituyen una violación de los derechos humanos.

