Elche y Osasuna no pasaron del 0-0 en Liga española

Madrid/Prensa Latina

Elche y Osasuna no pasaron este viernes del empate sin goles en el partido adelantado de la fecha 24 en la Liga española de fútbol.

Lo más cerca a una anotación ocurrió al minuto 63, cuando se revisó una jugada por posible penalti de Pedro Bigas (Elche) sobre el croata Ante Budimir, pero desde el VAR le mandaron continuar el partido al árbitro.

Este sábado prosigue la acción con los topes Espanyol-Celta de Vigo, Getafe-Villarreal, Sevilla-Alavés y Real Madrid-Real Sociedad.

Para el domingo están previstos los choques Real Oviedo-Athletic Club, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, Mallorca-Real Betis y Levante-Valencia. El duelo catalán entre Girona y Barcelona pondrá fin a la fecha 24 el lunes.

