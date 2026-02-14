Página de inicio » Deportes » Elche y Osasuna no pasaron del 0-0 en Liga española

Elche y Osasuna no pasaron del 0-0 en Liga española

Redacción Nacionales 13 febrero, 2026 Deportes Comentarios desactivados en Elche y Osasuna no pasaron del 0-0 en Liga española 197 Vistas

Compartir
        

Madrid/Prensa Latina

Elche y Osasuna no pasaron este viernes del empate sin goles en el partido adelantado de la fecha 24 en la Liga española de fútbol.

Lo más cerca a una anotación ocurrió al minuto 63, cuando se revisó una jugada por posible penalti de Pedro Bigas (Elche) sobre el croata Ante Budimir, pero desde el VAR le mandaron continuar el partido al árbitro.

Este sábado prosigue la acción con los topes Espanyol-Celta de Vigo, Getafe-Villarreal, Sevilla-Alavés y Real Madrid-Real Sociedad.

Para el domingo están previstos los choques Real Oviedo-Athletic Club, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, Mallorca-Real Betis y Levante-Valencia. El duelo catalán entre Girona y Barcelona pondrá fin a la fecha 24 el lunes.

 

Tags

Ver también

El Inter FA y Firpo no sueltan la cima del Clausura y comparten liderato 

Compartir        Redacción Deportes @DiarioCoLatino El Inter FA y Firpo se mantienen líderes del Clausura luego de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.