Ciudadanos muestran su rechazo a construir CIFCO en Finca El Espino

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ciudadanos que integran el movimiento Todos somos El Espino se concentraron en la Biblioteca El Salvador (BINAES), para mostrar su rechazo a la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, debido al daño medioambiental no solo en la zona, sino en todo el país.

Los integrantes de Todos somos El Espino aclararon que la actividad de protesta es de carácter estrictamente civil y ambiental. El propósito es defender y proteger El Espino, uno de los principales pulmones de San Salvador, ante la creciente amenaza ambiental que se enfrenta.

“Este movimiento no pertenece ni está financiado o vinculado a ningún partido político, somos personas trabajadoras, profesionales, estudiantes y familias que amamos nuestro territorio y creemos en la responsabilidad compartida de cuidar la casa común”, reiteraron.

El movimiento externó que la defensa del medio ambiente no tiene colores partidarios, tiene raíces humanas, unidas por el amor al país y el deseo de construir un futuro sostenible para las próximas generaciones, “invitamos a toda la población a informarse, participar con respeto y mantener viva la conciencia ambiental que tanto necesita el salvador”, enfatizó.

Una de las integrantes del movimiento dijo que este plantón frente a la BINAES, es a favor de la Finca El Espino, pero también, por el resto de zonas donde pretenden deforestar para hacer grandes construcciones, lo cual afecta grandemente a la población con el aumento de enfermedades respiratorias, incremento del calor y la temperatura, además, de inundaciones.

“Somos ciudadanos salvadoreños preocupados por la deforestación que pasa alrededor del país, pero no nos enteramos porque son noticias escondidas que no se dan a conocer, pero que nos afectan a todos, solo por redes sociales nos hemos dado cuenta que han andado midiendo en la Finca El Espino, porque el gobierno no da una información oficial del proyecto”, aseguró.

A la vez, sostuvo que hasta la fecha han recolectado siete mil de un millón de firmas, las cuales entregarán a las autoridades como muestra del rechazo de la población a que se construya el CIFCO en El Espino, por ello, hizo un llamado a los salvadoreños a sumarse a la campaña y valorar los efectos negativo que puede generar talar más árboles en el país.

La activista por el medio ambiente recalcó que no están en contra del proyecto de CIFCO, este puede construirlo en un lugar donde no se talen árboles, ni afecte la flora y fauna, ya que la Finca El Espino es considerada una reserva de la biodiversidad.

“Cuidemos El Espino no esperemos que sea demasiado tarde, están deforestando el país y es un proyecto de muerte, nos están quitando la vida, necesitamos proteger nuestras áreas naturales, es importante proteger nuestros bosques, de ellos dependemos porque nos dan la vida”, expresó una de las participantes de la actividad.

La Asamblea Legislativa autorizó en agosto de 2025 la segregación de 55,711.13 m² de terreno en la Finca El Espino, propiedad del Ministerio de Hacienda, para la construcción el nuevo CIFCO, pues la anterior infraestructura en la Avenida La Revolución, fue transformado en el Hospital El Salvador durante la pandemia del COVID-19, dejando al centro de convenciones sin instalaciones propias.

La finca El Espino es el lugar donde habitan diferentes aves, y otros animales que serán afectados por la construcción del CIFCO, entre ellos, venados, tucanes, mapaches, ardillas, tacuazines, cusucos.

El 14 de enero de 1993, la Asamblea Legislativa declaró como “Zona protectora del suelo y zona de reserva forestal”, una porción de terreno al noroeste de la Finca El Espino que comprende una extensión superficial de 815 manzanas.

La Finca El Espino cumple una función crítica como zona de recarga hídrica para abastecer de agua a un porcentaje significativo de la población capitalina. Construir CIFCO en ese lugar significa la tala de cientos de árboles, lo cual producirá la alteración del hábitat de diversas especies de animales silvestres y la flora propia de la zona, así como la disminución de la calidad del aire y un aumento en el riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

