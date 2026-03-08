Conductor ebrio impacta en vivienda y deja dos víctimas mortales

Compartir

Redacción Nacionales

La noche del viernes, dos personas adultas mayores fallecieron, cuando un pick up conducido por una persona en estado de ebriedad se estrelló contra su vivienda, en Yoloaquín, Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Don Pedro García, de 88 años, quien fue llevado al hospital y ahí murió y Nazaria Sánchez, de 76 años, quien murió al instante.

El conductor fue detenido por las autoridades y al realizarle la prueba, presentaba 285 grados de alcohol.

El responsable del hecho identificado como Wilmer Amaya Aguilar, de 47 años.

El accidente ocurrió en el kilómetro 176, carretera Ruta de la Paz, en el cantón Aceituno, Yoloaquín Morazán.

Informes de la PNC señalan que Amaya perdió el control y se salió de la carretera impactando con la vivienda de las víctimas.

El detenido enfrentará cargos por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

Según el observatorio vial entre el primero de enero y el 5 de marzo se registran 4, 369 accidentes, con 257 personas fallecidas y 4,369 lesionadas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...