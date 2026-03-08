Feministas exigen respeto a derechos y justicia en el Día Internacional de la Mujer

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este domingo 8 de marzo, centenares de mujeres se movilizaron en San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones participantes denunciaron violaciones a los derechos humanos, retrocesos sociales y políticos, además de exigir justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas en el país.

La Asamblea Feminista destacó la precariedad económica que enfrentan las mujeres, y destacaron el encarecimiento de la canasta básica y la falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda.

También condenaron las dictaduras de cualquier signo político y se solidarizaron con pueblos que sufren hambre y violencia. El movimiento subrayó que las mujeres han sostenido históricamente la vida, pero hoy hacerlo resulta más difícil ante la invisibilización y el desgaste impuesto por el sistema.

La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas denunció la penalización absoluta del aborto en El Salvador desde 1998, que ha obligado a niñas y mujeres a continuar embarazos incluso en situaciones de riesgo o violencia sexual.

Recordaron que más de 80 mujeres han sido criminalizadas por emergencias obstétricas han sido liberadas gracias a la lucha feminista, aunque la persecución continúa. Además, expusieron que en 2024 se registraron 7,900 embarazos en niñas y adolescentes, reflejo de la violencia sexual y la falta de educación integral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...